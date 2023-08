Un été qui donne raison à Québec solidaire

Le cataclysme à Hawaii aura été la tragique cerise sur le sundae.

Après un mois de juillet le plus chaud jamais enregistré dans l’histoire, les canicules surréelles en Europe, les feux dévastateurs qui ont rasé quelque 15 000 km2 de nos forêts, l’été 2023 devrait sonner l’heure du grand réveil.

La crise climatique n’est plus un risque théorique ou l’affaire des petites îles du Pacifique comme Vanuatu qui craignent carrément d’être submergées par la hausse des niveaux des océans.

Depuis le temps qu’on en parle, on l’a en plein visage.

Et puis? Et puis, probablement rien, malheureusement, parce qu’au Québec on veut la vertu gratis!

On se drape dans un bilan carbone dopé par l’hydroélectricité pas chère et voilà. Nos hivers sont froids, on aime les gros VUS et on paie déjà trop de taxes.

Le fiasco de la taxe orange de Québec solidaire en fait foi! Pas question de toucher au porte-monnaie des contribuables pour forcer des changements dans les habitudes de vie, surtout pas en pleine crise de l’inflation et du logement.

Et pourtant...

Quand on se compare

C’est triste à dire, mais la crise du coût de la vie est devenue un autre prétexte pour repousser à plus tard les mesures inévitables. Tout comme l’avait été la crise financière de 2008.

Or, en Europe, le taureau, on le prend par les cornes.

Vous voulez un VUS ou une grosse cylindrée en France? Bonjour la surtaxe qui vous attend! À Lyon, on va même majorer le stationnement à l’avenant!

Vous voulez prendre la route plutôt que le train au Portugal? Bonjour le péage! L’équivalent de Québec-Montréal coûte 25$. C’est sans compter l’essence à 2,95$ le litre. Idem en Allemagne, en Italie, en Norvège et j’en passe.

Je sais, l’Europe a une plus grande densité de population, les transports en commun y sont mieux développés, leurs hivers plus cléments...

Pis?

Pendant combien de temps pourrons-nous nous convaincre qu’au Québec, nous serons les seuls à éviter de passer à la caisse pour éviter le cataclysme climatique?

Les mirages...

Mais il y a le grand projet du siècle, l’électrification des transports, des industries, de tout, me direz-vous!

Ah oui, les usines de batteries subventionnées, comme celle de GM à Bécancour au rythme de 1 M$ par emploi pour créer un futur écosystème d’innovation.

Et les mines de lithium dont les impacts environnementaux s’étendent sur des dizaines de milliers de km2.

Et que dire des voitures électriques, qui pèsent, au bas mot, 200 kilos de plus qu’une voiture à essence. Imaginez l’impact à terme sur nos routes déjà défoncées par l’hiver!

Ne parlons même pas de cette idée de ressusciter le nucléaire...

L’idée n’est pas de banaliser la pertinence de ces solutions. Elles contribueront toutes à réduire notre impact carbone. Mais elles aussi auront un prix. Surtout, elles ne suffiront pas.

Tous les grands experts du climat s’entendent là-dessus.

Mais c’est tellement facile de se dire que le Québec est le meilleur au pays des cancres. Tellement réconfortant de s’imaginer que l’hydro va tout régler...