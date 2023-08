«Ça nous donne des frissons»: Un Québécois revenu de vacances peine à concevoir les dégâts à Lahaina

Un résident du Grand Montréal qui était jusqu’à tout récemment en vacances dans une ville d’Hawaï peine à concevoir l’étendue des dégâts causés par les violents incendies, qui ont fait au moins 93 victimes.

«Oui, on est soulagés [d’être en sécurité], mais plus le temps avance, plus les nouvelles arrivent, plus que ça nous donne des frissons», confie au bout du fil Marco Carpinteyro.

Le Longueuillois de 48 ans complétait son séjour au soleil, le 8 août dernier, avec sa conjointe, son fils, sa fille et le copain de celle-ci lorsque les flammes commençaient à faire de plus en plus de ravages.

En circulant à travers Lahaina, une cité balnéaire de l’île de Maui maintenant presque réduite à néant, ils ont entre autres aperçu un vaste panache de fumée dans le ciel.

Malgré le sentiment d’urgence qui commençait à paralyser Lahaina, ce petit groupe de Québécois est parvenu à prendre l’avion pour revenir au pays.

«C’est là que le soir on allait souper, fait du shopping de souvenirs, indique au Journal celui dont la famille était installée à Honokowai, un village situé à quelques kilomètres plus au nord. Tout ce qu’on a vu, ce n’est plus là. C’est ça qui est traumatisant.»

Deux identifications

Près d’une semaine plus tard, les autorités locales en sont toujours à mesurer la gravité de la catastrophe.

Au moins 93 personnes sont mortes, un chiffre voué à augmenter, car seule une petite partie de la zone incendiée a pu être fouillée. Seulement deux victimes ont été identifiées jusqu’à maintenant.

Le comté de Maui a annoncé ce week-end ce nouveau bilan, qui se trouve bien au-delà des conséquences humaines de la dernière grande catastrophe naturelle dans cet État américain, soit le tsunami de 1960 qui avait fait 61 morts.

À Lahaina, les quelque 13 000 habitants, encore sous le choc, ont commencé à constater l'étendue des dégâts. Autour, les survivants remuent les cendres dans l'espoir de retrouver photos ou objets.

«Ça a tout pris, tout! Ça me brise le cœur», se désole Anthony Garcia, 80 ans, installé dans la ville depuis une trentaine d'années.

Enquête ouverte

La justice aussi cherche à comprendre comment le drame a pu prendre de telles proportions. Une enquête a été ouverte sur la gestion de la crise par les autorités. Leur communication pendant le drame est en question.

Les alertes, habituellement transmises par téléphone, n'ont pas pu être reçues, car «il n'y avait pas de réseau» et «clairement, nous n'avons pas prévu de solutions de secours pour assurer la sécurité des habitants», a admis Jill Tokuda, une élue démocrate d’Hawaï.

«Aucun de nous ne connaît encore l’ampleur» du désastre, a pour sa part reconnu John Pelletier, chef de la police de Maui. «Personne ne l’a vu venir. C’est tout.»

Pour l'heure, rien qu'à Lahaina, on estime le coût de la reconstruction à 5,52 milliards de dollars américains.

-Avec les informations de l’AFP