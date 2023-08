C’est le grand jour pour le défilé de Fierté Montréal!

Un nombre record de personnes sont attendues dimanche après-midi, au centre-ville de Montréal, pour le grand jour du défilé de Fierté Montréal. Une journée importante pour célébrer les avancées et les droits de la communauté 2SLGBTQIA+.

Un an après l’annulation du défilé de 2022, en raison d’une série de cafouillages, le défilé de 2023 est plus qu’attendu.

Plus de 300 000 personnes marcheront 2,9 kilomètres, dès 13h au centre-ville de Montréal, de René-Lévesque et Metcalfe, jusqu’à l’intersection Alexandre-Desève.

185 organisations se sont inscrites pour participer à l’évènement, soit un total de 15 000 personnes, ainsi que 200 bénévoles qui seront sur place pour assurer le bon déroulement.

«Ce n’est pas aux personnes individuellement à casser leur marginalisation, quand on est capable de se mettre plus fort ensemble, on est capable de dissoudre cette toxicité-là. On n’est pas dans un monde parfait, il y a encore beaucoup de lutte à faire. C’est pour ça que c’est important d’être présent aujourd’hui», commente la co-responsable du comité de la Fierté à Morgan Stanley, Geneviève Lajeunesse-Trinque.

À 14h30, un moment de silence est prévu pour commémorer les personnes décédées de ces communautés et les femmes autochtones disparues ou assassinées.

«Créer une société où tout le monde est le bienvenu»

Plusieurs politiciens seront sur place pour appuyer la communauté. Pour certains, c’est important d’être présents à une telle journée pour changer les choses.

«C’est important pour moi d’être présent au défilé, puisque ça montre un message clair qu’on appuie cette communauté. Elle vit encore des insultes, des préjugés... On doit accepter tout le monde, peu importe leur identité sexuelle. Pour moi, c’est vraiment important», commente le chef du NPD, Jagmeet Singh.

Pour M. Singh, lutter contre l’homophobie au Canada est une bataille, dont tout le monde devrait s’impliquer. «La haine, c’est le feu. S’ils ont permis le feu de commencer, ça va attaquer tout le monde. C’est un message pour l’acceptation de tous, tous les gens doivent avoir l’esprit d’être les bienvenus. C’est ce que je veux promouvoir», précise le chef du NPD.

La haine est encore trop présente sur les réseaux sociaux contre les communautés LGBTQ+. «Les gouvernements ont une responsabilité de faire face à cette haine sur les réseaux sociaux. Cela risque de faire en sorte que des gens sont radicalisés par cette haine, ça un impact horrible sur notre société», ajoute-t-il.

Au NPD, Jagmeet Singht souhaite que le fédéral s’implique plus pour les droits aux services publics de cette communauté. «Il y a souvent une barrière pour accéder aux services. Il faut créer une société où tout le monde est le bienvenu. On doit le faire pas seulement avec les mots, mais avec les politiques qui gardent le droit des personnes», note-t-il.