ComédieHa! de Cathy Gauthier & Silvi Tourigny: Gala réussi, ouverture mal calculée

En assistant à un numéro d’ouverture qui contenait des lignes comme « il pourrait me cuisiner des crêpes et m’en faire une sur la bedaine après », on croyait que Cathy Gauthier et Silvi Tourigny allaient animer un Gala ComédieHa! beaucoup plus gras que ça en termes d’humour.

Cathy Gauthier et Silvi Tourigny ont pris leur célibat en tant que femmes dans la quarantaine comme ligne directrice pour leur duo, en lever de rideau ce vendredi. Chose que le public du Grand Théâtre, majoritairement du même âge, a appréciée. Bien que très comique, le thème fut cependant abordé avec une indécence que les humoristes qui ont suivi n’étaient pas en mesure de tenir pour la durée du Gala.

Jean-François Mercier, un vétéran du monde de l’humour reconnu pour son caractère bouillant, fut un des seuls qui semblait en mesure de tenir la cadence imposée par les deux animatrices.

Alexandre Caputo

Les interventions des deux femmes entre les numéros qu’elles ont ensuite présentés étaient toutefois mieux adaptées, donnant une belle rampe d’accès aux artistes qui ont foulé la scène.

Carole et ses amis

Silvi Tourigny a complètement charmé ses partisans, quelques minutes avant l’entracte, alors qu’elle a incarné son populaire personnage de Carole, une femme blasée au col roulé beige, qui fait fureur sur la chaîne YouTube de l’humoriste. Pour l’occasion, de gros noms da la télévision québécoise tels que Pierre Houde, de RDS, et Joël Legendre l’ont rejointe sur scène à tour de rôle.

Alexandre Caputo

Entre l’imitation de Céline Dion par Joël Legendre et les mouvements « d’humour physique » semi-habiles de Pierre Houde, la foule a complètement fait fi des petits lapsus de Carole pendant son numéro. Guillaume Lambert lui a toutefois lancé une délicieuse pointe en se joignant à elle sur scène, lorsqu'il lui a mentionné, d’un ton qui semblait improvisé, que malgré ses problèmes de vue, le télésouffleur lui était à 100% lisible.

Alexandre Caputo

Une recrue à surveiller

Thomas Bédard en était à son premier Gala et il n’a pas déçu. Celui qui est depuis peu diplômé de l’École nationale de l’humour n’a pas lésiné sur le franc parlé, surtout lorsqu’il s’adressait aux douchebags de ce monde.

Assumant pleinement son allure maniérée et n’hésitant pas à exposer son côté plus raffiné, le jeune humoriste a su se promener tel un funambule entre les gags portant sur l’homosexualité et ceux à nature plus macho.

Alexandre Caputo

Les pêcheurs

Martin Petit et Michel Courtemanche ont revêtu leurs habits verts forêt et empoigné leur canne à pêche pour faire revivre la populaire série télé qui s’est éteinte en 2017. Pour compléter le trio, Martin Perizzolo a plutôt enfilé ses vêtements de tennis blancs pour incarner son personnage de Jean-François, du succès Les Beaux Malaises.

Alexandre Caputo

Bien que peu pertinent, puisque les deux projets ne figurent plus au petit écran depuis un bon moment, le niveau d’humour présenté à travers ce mélange des univers était plus que respectable.

Guillaume Lambert et Catherine Éthier

Voici un duo que le public de Québec espérera sans doute revoir sur scène avant longtemps. Les deux humoristes au tact implacable se sont échangé les répliques de façon naturelle, comme s’ils charmaient les foules en tandem depuis le début de leur carrière.

Pierre-Bruno Rivard

Alexandre Caputo

Armé de sa spectaculaire coupe Longueuil, l’humoriste de 36 ans est monté sur scène dans toute sa confiance et tout son charisme. Ne craignant pas l’autodérision, Rivard a gagné le cœur de la foule avec aisance, et ce malgré le court délai qu’il avait devant lui pour le faire.

Dans l’ensemble, nous avons eu droit à un Gala de qualité, qui présentait un alignement varié dont tous les joueurs ont été à la hauteur. Il est simplement possible que d’autres noms auraient pu créer un mariage plus explosif, à l’image du numéro d'ouverture.