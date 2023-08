Des meubles à la rue font le bonheur d'un organisme

Tables, chaises, bibliothèques, divans, objets en tous genres, il n’y a pas une journée sans que l’on ne tombe sur un meuble abandonné en bordure d’une rue à Montréal. Par chance, il y a des individus, groupes et organismes qui se font une mission de les sauver et d’éviter qu’ils se retrouvent au dépotoir.

C’est le cas de RebutRécup, un programme d’économie circulaire qui vise à réduire l’enfouissement des meubles et objets. Dans un camion électrique ou à bord d’un vélo remorque, leurs équipes sillonnent les rues de la ville à la recherche de ces rebuts laissés à l’abandon. Une fois collectés, ils sont remis à des organismes qui viennent en aide à des citoyens dans le besoin.

Photo fournie par la SAESEM

Une collecte record cet été

L’organisme organise 3 collectes par année dans l’un des arrondissements de la ville. Lors de la dernière, qui s’est déroulée sur trois semaines dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, ils ont ramassé pas moins de 10 tonnes de meubles et objets en tous genres.

« Un chiffre record alors que pour toute l’année 2022, on a recensé 6,15 tonnes d’articles ramassés », dit Lucile Lebihain, chargée de communication pour la SAESEM (Société pour l’action, l’éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal), l’OBNL derrière RebutRécup.

« De plus, 100 % des objets ont été revalorisés (réparés, ou partiellement remis en état) et tout a été redistribué. Nous avons collecté dans 150 foyers. » C’est que l’organisme se rend aussi à domicile en période de collecte. Les citoyens remplissent un formulaire pour s’y inscrire, en donnant une liste précise des items à donner. Un conteneur est aussi installé dans l’arrondissement pour que les gens puissent y déposer leurs effets. C’est à cet emplacement que sont organisés à la fin de l’événement deux jours de revente sur la base de don volontaire. Tout le reste est distribué à des organismes tels que le Collectif Bienvenue, Le Chaînon, L’Armée--- du Salut, les magasins Habitat pour l’humanité, etc.

« Notre objectif est que ce soit un service offert à l’année et de couvrir toute l’île de Montréal. » D’ici là, la prochaine collecte se tiendra dans l’arrondissement Ville-Marie en octobre 2023. La meilleure façon de rester informé est de suivre leur page Facebook.

Photo fournie par Meubles abandonnés à Montréal

Un groupe Facebook

Vous aussi souhaitez participer au mouvement et sauver ces matières souvent réutilisables ? Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook « Meubles abandonnés à Montréal ».

Créé en 2019 par Les Gaspilleurs, un collectif de réparateurs, ébénistes et rembourreurs qui donnent une deuxième vie aux meubles en offrant un service de revitalisation, il compte à ce jour 93 000 membres. Il y a autour d’une douzaine de publications par jour, voir une vingtaine en période de déménagement, selon l’une des modératrices du groupe.

Comment ça marche ? Les membres y partagent des photos de pièces de mobilier laissées sur le trottoir, en indiquant autant que possible l’adresse où elles sont situées. Les intéressés peuvent ainsi foncer sur place pour les récupérer, mais il faut faire vite pour les belles pièces !

Photo fournie par Meubles abandonnés à Montréal

Ce que RebutRécup collecte

Vaisselle, petits électroménagers, mobilier tel que tables, chaises, commodes, articles de décorations, appareils informatiques et électroniques, vêtements, chaussures, jouets, livres, jeux, etc.

Non accepté : matelas, meubles rembourrés (sofas, fauteuils), gros électroménagers (frigidaire, poêle, laveuse, sécheuse)

Pour en savoir plus : RebutRécup et Meubles abandonnés à Montréal sur Facebook