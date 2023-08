[EN IMAGES] L’îlot des Palais, un site archéologique exceptionnel

L’Îlot des Palais est un lieu chargé d’histoire, témoin des premiers pas de la colonisation française, mais, surtout, l’un des sites archéologiques les plus riches en Amérique du Nord pour en apprendre plus sur l’époque de la Nouvelle-France. Entre 1982 et 2016, la soixantaine d’opérations de fouilles archéologiques sur ce site ont amené à la découverte de 500 000 artéfacts et écofacts qui donnent un portrait détaillé de la vie sous le Régime français et dans les siècles qui ont suivi en plus de mettre au jour les vestiges des anciens palais des intendants. Ces trouvailles – parmi lesquelles figurent des artéfacts aussi étonnants que d’authentiques amulettes égyptiennes – peuvent être vues à l’îlot des Palais, institution muséale agréée qui présente l’histoire des lieux via plusieurs expositions dévoilant les résultats des différentes campagnes de fouilles. À l’occasion du mois de l’archéologie, nous vous invitons à un rapide survol de près d’un millénaire d’histoire à l’Îlot de Palais!

Des voûtes de 300 ans

Trois ans après l'incendie du premier palais des intendants de Nouvelle-France dans une froide nuit de janvier 1713, on érige un deuxième palais sur de nouvelles fondations en face des ruines du premier. Ce palais, qui présentait un caractère monumental pour l’architecture de l’époque, avait plusieurs étages, dont de grandes voûtes qui servaient à entreposer la nourriture et le vin de l’intendant. Ces voûtes de pierre en forme d’arc en plein cintre abritent la collection archéologique de l’Îlot des Palais appartenant à la ville de Québec. Elles peuvent aujourd’hui être visitées. Certains visiteurs s’inquiètent de la solidité d’aussi vieilles voûtes, mais l’épaisseur des murs témoigne du désir de durabilité qu’avaient les architectes et ingénieurs de l’époque. Elles ont même résisté à un bombardement lors de l’invasion américaine de 1775-1776, lorsque le palais des intendants était devenu une caserne militaire à la suite de la guerre de Sept Ans. Pendant l’ère industrielle, le lieu est devenu la brasserie Boswell/Dow. Les voûtes ont d’abord servi d’entrepôt avant de devenir un bar entre les années1940 et 1970 qu’on nommera Les voûtes Talon.

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Un endroit fréquenté par les Premières Nations de manière saisonnière

Le site de l’Îlot des Palais est beaucoup plus ancien qu’on peut le penser. Les fouilles qui y ont été menées permettent d’attester une présence humaine au moins quelques centaines d’années avant l’arrivée des Européens. Les archéologues ont trouvé des morceaux de bois calcinés d’un feu de camp remontant entre 1100 et 1300. Des membres des Premières Nations venaient s’installer sur une base saisonnière pour la chasse au petit gibier et pour pêcher dans la rivière Saint-Charles. Auparavant, les rives de la rivière allaient jusqu’à la rue Saint-Paul, ce qui faisait en sorte qu’il était facile de pêcher depuis les lieux. Le promontoire de la haute-ville, qui était à l’époque une falaise, permettait aux voyageurs de repérer un endroit où camper. D’autres artéfacts témoignent de la présence de peuples chasseurs-cueilleurs. Dans la partie ouest du site, les archéologues ont découvert une pièce de quartz, probablement un fendoir, associée à des restes de bois analysés. Ils ont aussi trouvé, dans l’environnement de la brasserie, une herminette, un outil pour travailler le bois dont le nom vient de la ressemblance de cette hachette à tranchant recourbé avec le museau d’une hermine.

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Photo fournie par L’Îlot des Palais

La brasserie de Jean Talon

Jean Talon est le premier intendant à s’installer en Nouvelle-France. Son principal objectif est de stimuler l’économie de la colonie. Il décide d’ouvrir la brasserie du Roi à laquelle il annexe une potasserie pour faire du savon. Talon voit grand: il prévoit de faire brasser 4 000 barriques de bière, 2 000 destinées aux Antilles grâce au commerce triangulaire et 2 000 prévues pour le marché. Il dote sa brasserie d’installations imposantes : le germoir mesure environ 23 mètres de long pour 8 mètres de large. Il est pavé de dalles en calcaire qui sont disposées en rangs parallèles sur le sens de la largeur et qu’on a retrouvées lors des fouilles archéologiques. Les eaux usées du germoir sont canalisées par un drain en pierre dans lequel on a retrouvé une grande quantité de cocons de vers Tubifex. Cette espèce vit normalement en eau douce, mais elle peut facilement vivre dans les eaux usées de la brasserie. Cette dernière ferme ses portes vers 1675. Ses rendements sont nettement inférieurs à ce qui était prévu et elle sera reconvertie en palais quelques années plus tard.

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Les prisons du Roi

Le premier palais des intendants de Nouvelle-France est aménagé dans la brasserie de Jean Talon. C’est là que, le 18 septembre 1663, a eu lieu la première séance du Conseil souverain, qui regroupait l’intendant, le gouverneur, l’évêque et des conseillers choisis parmi les notables de la colonie. On pouvait trouver sous ce palais des prisons qui avaient un plafond bas en plus d’être humides et insalubres. Un préau, espace clos et couvert, permettait de faire sortir les prisonniers. Il y avait deux niveaux dans la prison: un pour les criminels (voleurs et assassins) et un autre pour les prisonniers de droit commun (escrocs et personnes endettées). Des clés, des verrous et des cadenas en fer forgé ont été découverts lors de différentes opérations de fouilles. Ces cachots, qui figurent parmi les plus anciens d’Amérique du Nord, existent toujours de nos jours, car ils ont survécu à la destruction des lieux par incendie en 1713 et que l’utilisation qu’en a faite la brasserie Boswell/Dow entre 1852 et 1968 a permis de les maintenir en bon état. Ces prisons sont techniquement toujours accessibles, mais il faut un permis spécial pour y accéder. Elles gagneraient à être mises en valeur, car on y trouve un tuyau de canalisation.

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Les latrines du deuxième palais

Si les latrines peuvent nous sembler de peu d’intérêt de nos jours, elles représentent une véritable mine d’or pour les archéologues lorsqu’ils en font la découverte. Il ne s’agit pas seulement à l’époque d’un endroit pour se soulager, mais aussi d’un lieu pour disposer de tout objet dont on souhaite se débarrasser. Les fouilles des latrines du deuxième palais ont donc permis de découvrir une foule d’artéfacts: morceaux de tonneaux, bouteilles, jarres, flacons, fioles, cruches et pots à conserve pour ne nommer que quelques exemples. On y a également trouvé de petits objets: boutons, épingles, morceaux de tissu et pipes témoignent de l’occupation domestique. Tous ces objets ouvrent une fenêtre inestimable sur la vie quotidienne des lieux. Sans surprise, les latrines donnent aussi une idée de l’alimentation des occupants puisque des restes de nourriture y ont été trouvés: noyaux de fruit, coquilles de noix, ossements de viande consommée sur les lieux, etc. On parle ici d’écofacts et non d’artéfacts. Les artéfacts ont été produits de la main de l’homme (coutellerie, vaisselle, etc.) alors que les écofacts sont le fait de la nature (graines, ossements, etc.).

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Samy le caniche

On a trouvé des ossements de caniche dans les latrines du second palais. En sus de tibias, d’humérus et de radius en excellent état, deux crânes ont été récupérés. Un de ceux-ci appartient à Samy. C’est le nom donné par des archéologues à ce qui ressemble à un caniche nain qui présentait une fissure à la tête. Les soins qui paraissent avoir été apportés à cet animal laissent penser qu’il était cher à son propriétaire. La blessure de Samy était en train de se refermer au moment de son décès. Être intendant de la Nouvelle-France demandait beaucoup de sacrifices familiaux puisqu’il fallait quitter l’Europe pour venir en Amérique. C’est pour cette raison que certains intendants étaient célibataires. Pour se sentir moins seuls, ils s’entouraient de compagnons canins comme Samy. Il faut dire que le chien est alors un animal de compagnie prisé dans les familles aisées. Sous le règne de Louis XIV, les caniches cessent peu à peu d’être perçus comme des chiens de chasse pour devenir des « chiens de dames ». Ce ne sont pas les seuls ossements qui ont été trouvés sur le site de l’Îlot des Palais. D’autres ossements de chiens et de chats sont exposés à l’intérieur des voûtes.

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Des boutons révélateurs d’une présence militaire

Après la Conquête, le palais de l’intendant devient une caserne militaire. Dans les voûtes de pierre, on entrepose poudre à canon, munitions, armes et bien plus encore. Deux régiments importants s’installent sur le site entre 1760 et 1775 : le 69th Regiment et le Royal Regiment of Artillery. Des traces de cette occupation militaire ont été mises au jour lors des fouilles archéologiques. On a notamment retrouvé des boutons d’uniforme sur lesquels le nombre 69 est gravé et des boutons sur lesquels figurent trois canons superposés. Trois de ces boutons sont présentés à l’Îlot des Palais. Leurs différences s’expliquent par le fait qu’on ne les produit pas encore à la chaîne. L’occupation militaire des lieux prend fin dans la nuit du jour de l’an 1776 alors que les Américains tentent de prendre la ville de Québec pendant la Guerre d’indépendance américaine. Les Britanniques, ayant peur que l’endroit tombe entre leurs mains et qu’il ne devienne un lieu de rencontre stratégique pour préparer un assaut sur la haute-ville, décident de détruire le palais en le bombardant depuis le promontoire. Les lieux sont laissés en ruine pendant des années.

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Photo fournie par L’Îlot des Palais

De fascinantes amulettes égyptiennes

Lors des fouilles sur le site de l’Îlot des Palais, deux archéologues ont fait une découverte fascinante et peu explicable dans un remblai près de l’escalier monumental: ils ont trouvé quatre amulettes égyptiennes de la XXVIe dynastie pharaonique (entre 664 et 525 avant notre ère). La présence de tels artéfacts soulève énormément de questions, particulièrement à cet endroit. Certains avancent qu’elles auraient été amenées en Nouvelle-France par un intendant ou une personne de son entourage et qu’elles se seraient retrouvées à cet emplacement lors d’un remblayage à la suite de l’incendie du deuxième palais en 1725 ou après la destruction des magasins du Roi en 1760. D’autres croient qu’elles auraient été mises devant l’entrée principale du palais dans le but de conjurer le mauvais sort qui s’abattait sur les demeures des intendants depuis quelques années: le premier palais avait disparu dans un incendie en 1713 et le second avait connu le même sort en 1725. Parmi ces amulettes, celles d’Horus, d’Anubis et Nephtys sont identifiables. La quatrième, étant fracassée, il est actuellement impossible de l’identifier puisqu’elle ne présente que les jambes de la divinité.

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Des sceaux de cire retrouvés dans... les latrines

Toute la correspondance écrite de l’intendant était scellée à l’aide de cachets de cire. Le lecteur devait briser le cachet pour avoir accès au contenu. On frappait la cire d’un sceau officiel, souvent celui de la France, pour les lettres plus officielles. Certains personnages importants de la Nouvelle-France avaient leur propre sceau, comme ce fut le cas du marquis de Beauharnois, gouverneur de 1726 à 1747. Son sceau a été trouvé parmi des milliers de fragments près des latrines du deuxième palais des intendants. Cet endroit était sûrement un bon endroit pour se débarrasser de lettres inutiles, dont on récupérait le papier pour une fonction que vous devinez sans doute... Le grand nombre de fragments retrouvés pendant les fouilles ont posé un véritable casse-tête pour les archéologues désireux de rassembler l’ensemble des morceaux d’un même sceau pour le compléter.

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Photo fournie par L’Îlot des Palais

L’alimentation au palais

À partir de 1743, on peut apercevoir du côté ouest du site d’immenses jardins à la française. On y trouve des plantes d’apparat comme le lys, le lilas et la pivoine. Il y a aussi un potager et un verger où les fruits et les légumes récoltés servent à nourrir l’intendant et ses convives. On peut également penser qu’on cultive les fraises, les framboises, les concombres et les pois à cette époque puisqu’on a découvert des traces de graines de ces plantes lors des fouilles archéologiques effectuées dans les latrines. Des restes d’olive, de cerise et d’amande font aussi partie des découvertes, mais ces aliments étaient importés en Nouvelle-France. Avant l’incendie du premier palais, en 1713, les intendants devaient se contenter de ce qu’ils pouvaient importer d’Europe et trouver chez les cultivateurs locaux puisque ce n’est qu’après cette date que des jardins sont aménagés à l’îlot des Palais. Les invités aux banquets des intendants pouvaient aussi déguster de la volaille, du porc, un peu de bœuf, mais surtout du poisson. La pêche étant l’une des principales activités économiques de Nouvelle-France avec la traite des fourrures, il est normal que différentes espèces marines du fleuve Saint-Laurent se retrouvent dans les assiettes du palais.

Photo fournie par L’Îlot des Palais

Pour obtenir plus d’information et admirer encore plus de photographies, consultez Le site archéologique du palais de l’intendant à Québec. Plus de 35 années de découvertes, un livre de Camille Lapointe, Allison Bain et Réginald Auger, publié aux éditions Septentrion, 2019.

Un texte de Vincent Lauzer, historien de l’art, Société historique de Québec