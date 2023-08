« Les Jaloux » : Voici ce qu'on pense du nouveau thriller du talentueux romancier James Lee Burke

Avec cet autre excellent roman intitulé Les Jaloux, l’écrivain américain James Lee Burke démontre une fois de plus l’ampleur de son talent.

James Lee Burke fait partie de nos écrivains fétiches depuis déjà belle lurette. Black Cherry Blues, Dans la brume électrique avec les morts confédérés, La nuit la plus longue, Dieux de la pluie...

On a à peu près tout lu de lui, et de ce fait, on n’hésite pas à affirmer que son petit nouveau, sobrement intitulé Les jaloux, est vraiment l’un de ses meilleurs livres.

En plus, il nous permet de découvrir les années 50 comme si on y était !

Œil pour œil

À 17 ans, le jeune Aaron Holland Broussard mène une vie tout ce qu’il y a de plus ordinaire pour un natif de Houston, au Texas.

L’école, les repas en famille, les amis et, de temps à autre, la plage. Mais un jour, justement à cause d’une courte virée à Galveston Beach, il pourra dire adieu à sa paisible existence.

Bien malgré lui, il va assister en direct à la rupture entre Valerie Epstein, une beauté dont il tombera instantanément amoureux, et Grady Harrelson, qui est l’archétype du sale type.

Et allez savoir pourquoi, ce dernier tiendra ensuite mordicus à se venger d’Aaron. Ce qui ne sera pas bon du tout parce qu’en plus d’être riche à craquer, Grady a un père qui connaît pas mal de mafieux et de petits truands prêts à « rendre service ».

Une chose en amenant une autre, Aaron et Saber Bledsoe, son meilleur ami, ne tarderont pas à crouler sous les problèmes. Car ni l’un ni l’autre ne sont du genre à se laisser faire.

Comme on le disait plus tôt, un superbe roman.

La libraire du Caire

Photo fournie par les Éditions Stock

Jusqu’au début des années 2000, les amateurs de littérature n’étaient pas très gâtés en Égypte. Mais à partir du 8 mars 2002, tout a changé grâce à Nadia Wassef, sa sœur Hind et leur amie Nihal Shawky : ensemble, elles ont ouvert la première librairie moderne et indépendante du pays. Vingt ans après cette inauguration, Nadia Wassef raconte l’incroyable succès de Diwan et de ses multiples succursales.

L’île aux arbres disparus

Photo fournie par les Éditions J’ai lu

Chypre, 1974. Defne et Kostas vont tomber amoureux l’un de l’autre. Le problème, c’est qu’ils ne sont pas tous les deux Grecs ou Turcs. Et sur cette île déchirée par la guerre civile, il faut choisir son camp. Defne et Kostas choisiront plutôt de fuir en Angleterre. Leur fille Ada ne connaîtra ainsi que Londres. Et après la mort de Defne, elle s’y sentira plus seule que jamais. Un roman qui raconte l’exil de très touchante façon.

Le dictionnaire Larousse junior

Photo fournie par les Éditions Larousse

Spécialement conçu pour les enfants de 7 à 11 ans, ce dictionnaire abondamment illustré fait partie des outils qui facilitent l’apprentissage de la langue française. Plus de 32 000 mots et noms propres y sont expliqués de façon simple, et bon nombre d’entre eux sont accompagnés d’exemples, de synonymes et d’antonymes. Un atlas et 50 planches thématiques (sur les arbres, les dinosaures, le climat, etc.) complètent le tout.

Airfryer : le robot qui cuit tout

Photo fournie par les Éditions Marabout

Les adeptes de la cuisson à l’airfryer se font de plus en plus nombreux. En partie parce que tout ce qui est cuit avec ce genre de friteuse à air chaud ne réclame que peu ou pas de matières grasses (même les frites). Les 80 recettes réunies dans ce livre permettent de le découvrir assez vite et... de se régaler !

Frissons garantis

LES MAUDITS

Photo fournie par les Éditions Sonatine

Premier volet d’une trilogie, ce roman sort vraiment de l’ordinaire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on n’a pu s’empêcher de le dévorer séance tenante !

Pour commencer, on se retrouve catapulté en 1914, alors que la guerre fait rage depuis déjà trois mois. Aux environs d’Arras, dans le nord de la France, les Allemands ont pris l’habitude d’attaquer tous les soirs peu avant minuit la tranchée des Britanniques qui se trouve face à eux, de l’autre côté du no man’s land. Mais ce soir, c’est différent. Ce soir, après quelques tirs d’obus, ils se sont arrêtés net. Et en décidant de contre-attaquer, les Britanniques vont tomber sur une véritable boucherie : des dizaines de soldats allemands réduits en pièces par quelqu’un d’autre qu’eux.

Le premier d’une série

À quelques kilomètres de là, dans la cathédrale d’Arras, le père Andreas va lui aussi être sauvagement assassiné. Le Vatican enverra donc sur place le très inquiétant inquisiteur Poldek Tacit, qui ne tardera pas à comprendre que ce premier meurtre fort peu catholique (il y en aura d’autres !) pourrait bien avoir été commis par... un loup-garou.

Un livre surprenant qui flirte avec le fantastique, l’horreur, le thriller et le roman policier.

Oui, à lire !