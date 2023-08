Jada Pinkett Smith: le «retour» de ses cheveux après son diagnostic d'alopécie

Jada Pinkett Smith a révélé le progrès qu'elle a fait dans son combat contre l'alopécie.

Dans une publication Instagram lundi, la star de «Girls Trip» a partagé deux selfies montrant la repousse de ses cheveux suite à son diagnostic d'alopécie. «On dirait que ces cheveux essaient de revenir. Il y a encore des zones à problèmes mais, on verra, a-t-elle écrit. Photo 1: Avant. Photo 2: Maintenant.»

Sur la première photo, l'actrice a la tête rasée. Dans la seconde, elle arbore des cheveux blonds décolorés extrêmement courts.

La star de 51 ans a abordé pour la première fois son diagnostic d'alopécie en 2018. «J'ai eu des problèmes de perte de cheveux, a-t-elle partagé dans son émission, «Red Table Talk», à l'époque. C'était terrifiant quand ça a commencé. J'étais sous la douche un jour et j'avais une poignée de cheveux dans les mains et je me suis dit: ''Oh mon Dieu, est-ce que je deviens chauve?"»

Elle a ajouté: «C'était l'un de ces moments de ma vie où je tremblais littéralement de peur.»

En juillet 2021, elle a dévoilé sa tête rasée, inspirée de sa fille, expliquant: «Willow m'a poussée à le faire parce qu'il était temps de lâcher prise.»

Jada Pinkett Smith élève Willow, 22 ans, et Jaden, 25 ans, avec son mari Will Smith.