Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

100 ans de vie nocturne – Histoire de bars

Photo tirée de la page Facebook de l’îlot des Palais

Îlot des Palais

En cours

Dans des voûtes de plus de 300 ans, vivez l’expérience des tavernes, salles de spectacles, discothèques, clubs mythiques, terrasses, pubs et bars de quartier, à travers des images d’archives, des éléments de décors d’époque, un environnement sonore et des interfaces virtuelles. Ce spectacle propose une rencontre avec des gens du métier : barmans, DJ, musiciens, oiseaux de nuit, serveuses, portiers et propriétaires qui donnent une âme aux lieux animés de Québec.

► 8 $ (adulte), autres tarifs offerts, ilotdespalais.ca

Festival Lorettain

Photo tirée de la page Facebook de l’artiste

Rue des Loisirs Est, L’Ancienne-Lorette

du 17 au 19 août

À l’occasion du 350e anniversaire de fondation de la ville de L’Ancienne-Lorette, le Festival Lorettain, présenté par la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien, invite petits et grands à festoyer! Plusieurs artistes se produiront sur la scène principale, dont Garou, La Chicane et Kaïn, La Compagnie Créole et Québec Issime, tandis que des animations jeunesse, des jeux gonflables, des jeux d’adresse, un rallye cycliste et plusieurs autres activités animeront les différentes zones pour la famille.

► Gratuit, lancienne-lorette.org

ELVIS Experience On Tour 1972

Photo de Stéphane Chevalier

Agora du port de Québec

16 août, 20 h

Martin Fontaine soulignera l’anniversaire de la mort d’Elvis en présentant fidèlement ce qu’aurait été le spectacle-événement du King, il s’était arrêté au Québec en 1972. Le célèbre personnificateur de cette idole partagera la scène avec 15 musiciens et huit choristes, pour ainsi offrir aux spectateurs la chance de vivre une soirée magique avec Elvis !

► 68,16 $, agora.portquebec.ca, lepointdevente.com

Passage Mural

Photo Medianeras

Sous les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency

Dès maintenant

Dans le cadre de l’événement Passages Insolites, découvrez le travail de 14 muralistes d’ici et d’ailleurs qui habillent les fondations de la ville de façon inattendue, infusant vie et couleurs à un lieu plein de potentiel. Passage Mural en met plein la vue et illumine le quartier Saint-Roch, à travers l’art mural et le street art animant les piliers de l’îlot Fleurie.

► Gratuit, passagesinsolites.com

Unity Electro Fest 2023

Marché Jean-Talon Charlesbourg

Du 17 au 19 août, horaire varié

Relocalisé sur un nouveau site, ce festival électro de Québec promet une édition plus imposante, avec sa scène deux fois plus impressionnante, des jeux de laser plus spectaculaires et des feux d’artifice qui illumineront la ville de Québec. Au programme : Timmy Trumpet, DVBBS, Jauz, MORTEN, Westend, Brooks, Domeno, KHAØS, Ben Willo, Dersed, DLMT, Lucky Rose, Mandiz, PLV et Lawrenzø.

► À partir de 90 $, unityelectrofest.ca

Beatles Story Band – Orchestra 2

Capitole de Québec

Du 17 au 19 août, 20 h 30

Revivez l’époque du Fab Four à travers un feu roulant de succès interprétés par Orchestra 2, qui livrera également plusieurs grands titres tirés des carrières solos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. Appuyé par 16 musiciens et musiciennes et rejoint sur scène par Florence K., William Cloutier et Breen Leboeuf, Le Beatles Story Band revisitera ces classiques dans des arrangements orchestraux signés Norman DiBlasio.

► 68 $, 45 $, 75 $, 45 $, 80 $, 95 $, www.theatrecapitole.com

School, Supertramp Memories

Théâtre Petit Champlain

17 et 18 août, 20 h

Cette formation originaire de la Mauricie séduit les plus grands fans de Supertramp par son interprétation chaleureuse et théâtrale des succès du groupe. Vivez cette expérience nostalgique que proposent des musiciens de renom ayant accompagné et accompagnant toujours des artistes légendaires tels que Céline Dion, Sylvain Cossette, Breen Lebœuf, Lynda Lemay, Luce Dufault, Marie-Mai et bien d’autres.

► 47 $, theatrepetitchamplain.com

Éclats

Photo courtoisie

Sur le site du complexe Hôtel-Casino de Charlevoix

Jusqu’au 2 octobre, heures variées

Le spectacle de cirque Éclats, une colla-boration entre le collectif Les 7 doigts de la main et Loto-Québec, vous plonge dans un univers qui puise son inspiration dans l’effervescence des fêtes foraines et les souvenirs de la région de Charlevoix. Ce cabaret suspendu entre mer et montagne se révèle sous un chapiteau pouvant accueillir jusqu’à 680 personnes, qui vivront un voyage kaléidoscopique où chaque tableau jette un regard acrobatique sur le monde d’Éclats.

► De 55 $ à 125 $, 7doigts.com, hotelcasinocharlevoix.ca