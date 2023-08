Omnium Banque Nationale de Montréal: Liudmila Samsonova n'a pas aimé jouer deux matchs dans la même journée

Il a fallu creuser pour connaître le réel état d’esprit de Liudmila Samsonova, mais elle a fini par s’ouvrir un tout petit peu.

La joueuse russe de 24 ans a joué sa demi-finale contre Elena Rybakina à 12 h 30 et n’a eu que deux heures de repos avant de retourner sur le terrain pour affronter Jessica Pegula en finale.

«C’est étrange qu’on ne prenne pas plus soin de nous, a-t-elle laissé tomber. J’avais déjà joué deux matchs dans la même journée plus tôt dans le tournoi, on aurait dû y penser en faisant l’horaire.»

Dans son propos, elle a notamment fait allusion aux prévisions météorologiques qui étaient sans équivoque pour samedi. Elle laissait ainsi entendre qu’il aurait été de bon ton de lui faire jouer la première demi-finale de la journée samedi ou encore de rapprocher les deux matchs pour éviter que la situation qu’elle a vécue se présente.

Pas de repos

Quand on lui a demandé ce qu’elle avait fait entre ses deux matchs pour récupérer, elle a été tranchante.

«Je n’ai pas eu le temps de me régénérer, j’ai passé une heure avec le physio pour qu’il me fasse des bandages.»

Et ç’a paru dans un match qui n’a duré que 49 minutes, ce qui est plus court que la plupart des épisodes de la série Balle de bris qui nous présente les coulisses du tennis professionnel sur Netflix.

«Honnêtement, j’aurais aimé avoir plus de temps, mais on m’a dit que c’était impossible. Tout au long du match, j’ai essayé d’être positive, mais j’ai constaté que ça serait difficile.»

Elle peut au moins se dire qu’elle a disputé sa première finale dans un tournoi de la série Masters 1000.

Constance

Dans le cas de la championne, Jessica Pegula, ce premier titre de la saison vient récompenser sa grande constance.

Elle a également souligné que ses matchs de quart et de demi-finale n’étaient pas piqués des vers même si cette finale a été outrageusement facile.

«J’ai eu des résultats très constants cette saison, j’ai pu battre Coco [Gauff] et Iga [Swiatek] qui étaient deux victoires difficiles consécutives et j’ai peu revenir un match très propre en final, ce qui est génial.

Pegula a reconnu que c’était parfois difficile de bien jouer sans obtenir les résultats qui confirment les bonnes tenues sur le court.

«Nous jouons pour gagner des tournois et des titres chaque semaine, mais le tennis peut être très difficile avec des périodes où on perd beaucoup. Même quand tu gagnes beaucoup, tu peux ne pas gagner de tournoi alors ça peut devenir difficile.»