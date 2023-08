Megan Fox va publier son premier recueil de poésie

Megan Fox a annoncé la publication prochaine de son recueil de poésie.

Dans un post Instagram, mardi, la star de «Transformers» a révélé qu'elle avait écrit un livre intitulé «Pretty Boys Are Poisonous». «J'ai écrit un livre, a-t-elle légendé une photo de la couverture de sa collection de poèmes, montrant une bouche mordant un serpent. Ces poèmes ont été écrits dans une tentative d'exciser la maladie qui s'était enracinée en moi à cause de mon silence.»

Publiée par Simon & Schuster, la sortie de l'ouvrage est prévue pour le 7 novembre. «J'ai passé toute ma vie à garder les secrets des hommes, mon corps me fait mal de porter le poids de leurs péchés, a-t-elle poursuivi. Ma liberté vit dans ces pages et j'espère que mes mots pourront inspirer les autres à reprendre leur bonheur et leur identité en utilisant leur voix pour éclairer ce qui a été enterré, mais pas oublié, dans l'obscurité.»

Sur le site Web de l'éditeur, les représentants de Simon & Schuster ont promis que l'humour de Megan Fox serait bien présent tout au long de la collection «déchirante et sombre». «Avec plus de soixante-dix poèmes, Fox raconte toutes les façons dont nous épousons la forme de ceux que nous aimons, même si cela signifie que nous nous perdons en le faisant, ont-ils ajouté. "Pretty Boys Are Poisonous" marque les débuts puissants de l'une des femmes les plus connues de notre époque. Tournez la page, mordez la pomme et mordez à pleines dents dans le livre le plus délicieusement captivant et addictif que vous lirez cette année.»