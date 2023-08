Metallica au Stade olympique : voici ce qu'on a pensé des deux spectacles, de la qualité du son et de la foule de 125 000 amateurs de métal

Après un spectacle négligeant plusieurs des incontournables du groupe vendredi, Metallica s’est payé la traite deux jours plus tard avec une enfilade de valeurs sûres.

Devant un parterre et des gradins remplis, les gars ont brassé l’enceinte du Stade Olympique.

De l’énergie, Metallica en a revendre. Le spectacle est parti sur des chapeaux de roues avec Whiplash et For Whom the Bell Tolls.

On en vient à prendre en pitié les adeptes qui ont assisté au seul spectacle de vendredi parce qu'ils n'ont pas eu droit à un tel déferlement de puissance.

Même si le spectacle de vendredi présentait une performance respectable et honnête, celui de dimanche était nettement supérieur pour les amateurs de métal.

Metallica aura fait beaucoup d'heureux. Selon l'organisateur, les deux concerts de Metallica auront attiré plus de 127 000 personnes au Stade olympique (soit 63,750 par soir).

La formule des deux shows serait peut-être à rééquilibrer. Du moins, Metallica devrait mieux repartir ses hits pour bien servir tout le monde.

Hier soir, la foule lâchait peut-être un peu moins son fou durant les pièces des années 90 mais la ferveur a repris pour Welcome Home (Sanitarium). C’était comme voir Metallica au Spectrum en 1985. Ou presque.

Entre-temps, le bassiste Robert Trujillo a sorti sa casquette des Expos de circonstances. Ce gars-là, arrivé plus tard dans le groupe, a bien appris sa leçon et est aussi showman que les vétérans sur scène avec lui.

Bien sûr, le Black Album a eu voix au chapitre avec The Unforgiven et Wherever I May Roam. Et, comme on pouvait s’y attendre, Enter Sandman pour la fin.

L’album précédent ...And Justice for all n’a pas non plus manqué de faire vibrer les lieux avec les classiques Blackened et One.

Pour ce qui est de la qualité du son, elle est au rendez-vous. Tant et tant commenté depuis vendredi par tout le monde s’improvisant technicien de son en répétant les commentaires glanés sur les médias sociaux, elle est acceptable pour le Stade. Ceux qui ont déjà assisté à un spectacle dans ce grand amphithéâtre savent bien que la dimension des lieux entraine un écho parfois dérangeant qui, toutefois, ne tue en rien l'énergie communicative de Metallica.

Ice Nine Kills surprend

Même si la majorité du public ne les connaissait pas tant, le metalcore avec de forts penchants pop mélodique de la troupe bostonnaise Ice Nine Kills a séduit. Leur univers teinté d'ambiance de films d’horreur a bien amusé tout le monde. Surtout les deux joueurs de scies à chaînes accompagnant le band au début comme s’ils faisaient partie intégrante du show. Une bonne demi-heure bien tassée de théâtralité grinçante. Les gars ne se prennent pas tant au sérieux mais donnent tout un show.

Five Finger Death Punch livre la marchandise

À voir la horde de fanatiques arborer des t-shirts de Five Finger Death Punch, on devine rapidement qu’ils ont ameuté bon nombre de leurs fans ce soir.

Dans une intro démagogique à souhait, le band est entré sur scène au son du O Canada. Plutôt inutile comme racolage mais les pièces connues du combo américain ont bien résonné dans la salle. La foule entonnait en cœur Wash It All Away. Meme chose dans Wrong Side of Heaven.

Le chanteur Ivan Moody, qui semblait bien en verve ce soir, s’est adressé à un enfant de 7 ans près de la scène en ces termes: « Welcome to heavy metal ».

En somme, plus de 127 000 métalleux ont pu assister à un festival de musique énergique, piloté par les maîtres que sont les membres du groupe Metallica.