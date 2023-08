Quelques trucs pour trouver et garder l’amour, selon l'auteur et ancien moine Jay Shetty

Le célèbre auteur, animateur d’un podcast et ancien moine, Jay Shetty, qui s’est fait connaître avec son ouvrage à succès Penser comme un moine, aborde l’amour avec un grand A dans son nouvel ouvrage. L’amour tant recherché, ou encore l’amour trouvé, puis perdu. Ainsi, certains conseils proposés pour apprendre à garder l’amour, cet être cher qui nous accompagne, méritent qu’on s’y attarde, en commençant par ne rien tenir pour acquis.

Que l’on soit adolescent ou adulte, une rupture amoureuse est douloureuse et il ne faut pas sous-estimer les émotions dévastatrices qui l’accompagnent. Mais cela ne veut pas dire que tout est perdu, bien au contraire.

D’emblée, l’auteur explique son parcours de moine qui lui a fait apprécier la solitude et le silence. Les apprécier, d’abord, et ensuite les aimer et même les rechercher.

Peu de gens ont envie de solitude. La société étant ce qu’elle est, on peut facilement passer pour un marginal lorsque l’on est seul. Mais la peur d’être seul peut faire en sorte que l’on s’empresse de s’engager dans n’importe quelle relation simplement pour ne pas être seul.

Pourtant, la solitude procure plusieurs bienfaits et l’apprivoiser donne un avantage lorsqu’il s’agit de ne pas tomber dans le piège des relations amoureuses qui sont vouées à l’échec et qui se succéderont inévitablement.

Dans ses recommandations, l’auteur s’appuie sur un amalgame de sagesse ancienne et de science moderne en décortiquant huit lois associées à l’amour.

Quand l’amour prend fin

L’amour ne vient malheureusement pas avec un mode d’emploi. On s’en fait une idée à travers des films romantiques ou en observant certains modèles dans notre entourage.

Ce n’est cependant pas suffisant.

Des conseils prodigués par l’auteur concernent même les premiers rendez-vous. Mais, même en les suivant, il se peut qu’une rupture survienne. Car, rappelons-le, le nombre de couples qui se sépare est très élevé. Plusieurs questions se posent à ce moment. Était-ce la bonne personne pour moi ? Était-ce évitable ?

L’important, selon l’auteur, est de ne pas s’effondrer lorsque cela survient. Car c’est souvent l’occasion de s’ouvrir à de nombreuses nouvelles occasions de bonheur.

Apprivoiser la douleur chronique

Photo fournie par Mango Éditions

Plusieurs personnes sont aux prises avec de la douleur chronique. L’auteure Cyrielle Dubois, illustratrice, est elle-même atteinte de douleurs chroniques depuis quelques années. Comme plusieurs autres, elle souffre de douleurs d’origine neuropathique. On apprend qu’en France seulement, c’est plus de 12 millions de personnes qui en souffrent. Un handicap invisible qui peut facilement devenir invalidant. Avec l’aide d’un neurochirurgien spécialiste de la douleur, elle propose des pistes de solutions pour apprendre à vivre au quotidien avec la douleur chronique, qu’elle nomme avec humour la colocataire invisible.

Lorsque l’on apprend que la médication n’offre qu’une solution modérée, il est important d’ajouter des traitements alternatifs tout en poursuivant les traitements médicamenteux. Avec la douleur, le réflexe malheureusement est de bouger moins. C’est ce qu’il faut éviter à tout prix, estiment l’auteure et les spécialistes qui l’accompagnent dans sa démarche. « Moins nous bougeons, plus nous perdons de la force. Le corps se raidit, créant ou entretenant la douleur, explique-t-elle. C’est un cercle vicieux. » De là l’importance de se faire accompagner par un spécialiste, on pense notamment à un kinésiologue. Sachez qu’il n’est jamais trop tard pour entreprendre une démarche en ce sens, même si la démarche se fera un pas à la fois. Son livre, illustré, quoique sérieux, apporte un aspect amusant tout en offrant des conseils concrets.

Vivre heureux après la retraite

Photo fournie par Édition Albin Michel

Avez-vous déjà entendu dire que, pour bien vieillir après la retraite, il fallait impérativement être actif. Pour l’auteur et cardiologue français Philippe Abastado, ce n’est pas obligatoirement vrai, même si dans les faits, ceux qui le sont s’en tirent mieux que les autres. Dans son livre, il tente de défaire certains tabous associés à l’âge, surtout après 70 ans, livrant une réflexion découlant d’entretiens avec ses patients. Dans les faits, on comprend que pour vivre heureux, il faut faire ce qui nous rend heureux. Si vous aimez demeurer actif, jouer au golf, voyager, jardiner, peu importe, faites-le. C’est en faisant ce que l’on aime que l’on vieillit bien. L’auteur rappelle également qu’à la retraite, c’est une toute nouvelle vie qui s’amorce et presque tout est à revoir. Tant notre façon de penser que l’entretien de l’espace-temps. Plusieurs s’y sont mal préparés et c’est surtout eux qui en souffrent. Ici, on ne parle pas de planifier sa retraite financièrement, mais plutôt sur le plan physique et mental. Quelles sont les activités que vous aimeriez faire en fonction de votre état de santé ? Effectivement, il est possible que vous soyez obligé de ranger vos skis pour de bon, mais la vie ne s’arrête pas là, plusieurs autres activités peuvent vous rendre heureux, à vous de les trouver. La vie demeure intacte à plusieurs égards, surtout certains petits plaisirs associés à la table, notamment. Alors, inutile de les bouder. Pour d’autres, ce sera la découverte de devenir grands-parents ou arrière-grands-parents ou enfin d’avoir le temps de lire tous ces livres dont la lecture a été repoussée à plus tard. De nouvelles émotions se développent qui sont aussi de belles surprises. En principe, vous aurez plus de temps pour faire ce dont vous avez envie, alors que la plupart se sont plaints d’en manquer durant une bonne partie de leur vie. Alors voici le temps venu de savourer ce temps si précieux et d’en profiter pleinement, et c’est à chacun de créer son mode d’emploi.