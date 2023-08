«La vie, ce n'est pas juste du beau et gagner tout le temps» : l'humoriste Mike Beaudoin critique les émissions de télé pour les jeunes d'aujourd'hui

Pourquoi de nombreux héros télé ont-ils résonné si fort en Mike Beaudoin ? Grâce à leur confiance et le fait qu’ils soient sûrs d’eux-mêmes. C’est ce qui a particulièrement plu à l’humoriste dont la tête est encore pleine de personnages animés des années 1990.

Mike, quelles émissions jeunesse t’ont marqué ?

Plus jeune, autour de 5 à 7 ans, c’était Bibi et Geneviève, Boumbo, Inspecteur Gadget, Les Schtroumpfs, Bugs Bunny et Les Tortues Ninja. Autour de 8-10 ans, j’ai développé plus d’intérêt envers des émissions humoristiques et/ou avec des héros auxquels je m’identifiais. J’aurais aimé être un jeune enquêteur cool qui trouvait toujours le coupable comme dans Les Intrépides, ou des ados hilarants comme dans Radio Enfer, mais surtout, j’étais fasciné par les Power Rangers. De 5 à 13 ans, je faisais des arts martiaux, alors les Power Rangers c’était vraiment cool. Je voulais être un superhéros, me battre contre les méchants et avoir une gang d’amis au secondaire avec qui on serait les seuls à connaître notre situation de superhéros.

Photo tirée de IMDB

Quels sont tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Je pense que c’est surtout qu’on écoutait la télé en famille, tous ensemble, entassés sur le divan et couchés par terre, sur des coussins. Il n’y avait pas de téléphones intelligents ni de tablettes, donc tout le monde écoutait la même chose et on le vivait ensemble.

Photo tirée de IMDB

Y a-t-il un personnage qui t’a influencé ?

J’ai pas le choix de dire Michelangelo, la Tortue Ninja avec le bandeau orange. C’était le clown du groupe, il jouait des tours à ses frères et il avait toujours la réplique parfaite pour clouer le bec à l’autre. Si vous regardez mes moments d’improvisation, c’est pas mal ce que je suis devenu en fin de compte, sauf que je ne suis pas une tortue et je ne suis pas capable de faire des backflips (rires).

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants ?

Jason, le Power Ranger rouge. C’était le chef de la bande, le capitaine, le plus fort et celui en qui les autres faisaient confiance. J’aurais voulu jouer ce genre de rôle parce qu’il était confiant et sûr de lui. C’est la chose la plus importante à donner à nos enfants. Aujourd’hui, j’ai cette confiance, mais ça n’a pas toujours été le cas, surtout lorsque j’avais moins de 13 ans.

Photo tirée de IMDB

Quel univers voudrais-tu faire découvrir aux enfants ?

L’univers des dessins animés des années 90. Les graphiques sont moins beaux qu’aujourd’hui, évidemment, mais j’aime que ce n’était pas toujours politiquement correct. J’aime le fait qu’il y avait des blagues qui faisaient rire les enfants, mais en vieillissant, les adultes comprenaient d’autres blagues. Le Road Runner perdait tout le temps, Les Simpson étaient dysfonctionnels, pis c’était ben correct. La vie, c’est ça aussi, ce n’est pas juste du beau et gagner tout le temps.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

J’ai l’impression que c’est plus éducatif, qu’on veut montrer un peu plus aux enfants, le partage, la patience, l’entraide, etc. Par contre, ça m’énerve un peu que ce soit trop parfait toujours. Que tout le monde soit heureux à la fin, que tout le monde reçoive une médaille juste pour avoir participé, que la vie est tellement simple, etc. La vie c’est un mélange de tout ça, du beau et moins beau. Parfois, la vie est parfaite pendant une longue période de temps et parfois c’est vraiment difficile. Mais faut savoir se relever, réaliser que ce n’est pas grave si on perd parfois et que non, on n’aura pas de médaille juste parce qu’on s’est présenté à l’événement. Faut savoir apprendre des défis et des erreurs.

Les émissions n’étaient pas parfaites dans mon temps, elles ne le sont pas non plus aujourd’hui et peut-être que c’est juste moi qui deviens un vieux monsieur grincheux aussi (rires).

Mike Beaudoin montera sur scène cet automne afin d’y présenter Vrai, son premier one-man-show. Les dates et les billets se trouvent sur son site : mike-beaudoin.com. L’humoriste participe également à l’émission matinale de CKOI Debout les comiques présentée en semaine.