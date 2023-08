Passer vos restes d’épluchette de blé d’inde avec cette recette de salade de maïs et halloumi grillé

S’il nous reste plusieurs épis de maïs cuits après notre épluchette, c’est le temps de faire une pierre deux coups avec cette salade d’halloumi grillé. C’est un fromage qu’on adore, particulièrement l’été, puisqu’on peut le griller sur le barbecue. Sa texture et son goût salé viennent complémenter à merveille le goût sucré du maïs et le piquant du jalapeno. On trouve de l’halloumi fait au Québec dans la plupart des supermarchés et dans les épiceries de spécialité du Moyen-Orient.

Donne 4 portions

Préparation : 10 min

Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

1 bloc de 400 g de fromage halloumi

Pour la salade de maïs

4 à 6 épis de maïs, cuits (ou 4 tasses de grains de maïs surgelés, décongelés)

1 conserve de 540 ml de haricots noirs, rincés et égouttés

125 ml (1/2 tasse) de coriandre fraîche, hachée finement

60 ml (1/4 tasse) de crème sure ou préparation crémeuse de soya (de type Belsoy)

1 piment jalapeno, épépiné et haché finement

Le zeste et le jus de 1 lime

15 ml (1 c. à soupe) de miel ou de sirop d’érable

Poivre et sel

PRÉPARATION

Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler la grille ou utiliser une feuille de cuisson réutilisable pour le barbecue.

Pendant ce temps, couper le fromage en tranches de 2 cm (3/4 po) d’épaisseur. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients « pour la salade de maïs ».

Réduire l’intensité du barbecue à feu moyen. Griller le fromage environ 2 minutes de chaque côté.

Déposer la salade de maïs dans des bols et garnir de fromage halloumi grillé.

Les conseils de Science et Fourchette

Certaines marques de fromage halloumi peuvent être très salées. Si on doit surveiller sa consommation de sodium en raison de sa santé, on peut faire dessaler son fromage dans un bol en le recouvrant d’eau froide et en le laissant tremper pendant 1 à 2 heures au réfrigérateur.