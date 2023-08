Pourquoi les restaurants vous offrent-ils du pain?

Les restaurants qui offrent une corbeille de pain au moment où vous arrivez à votre table ne le feraient pas nécessairement par pure générosité.

Selon une internaute prénommée Denise, qui a cessé récemment d’être atteinte de prédiabète, le pain que vous dégustez en lisant le menu permettrait aux restaurateurs de faire plus d’argent.

Dans une vidéo devenue virale sur TikTok, la mère de famille explique que le fait de manger du pain provoque une hausse rapide de votre taux de glycémie.

«Ils savent qu’un pic de glycémie vous rendra plus affamé et réduira votre capacité à résister à la nourriture», affirme-t-elle.

En ayant l’air généreux, les restaurants sont en fait en train de gagner plus de sous.

«Vous commandez plus de nourriture, ils vous apportent plus de pain et alors, ils vous offrent un dessert qu’il vous est presque impossible de refuser», soutient Denise.

Cette théorie a été critiquée par plusieurs internautes, qui clament que le fait de manger du pain fait souvent en sorte qu’ils n’arrivent pas à terminer leur assiette et ne prennent donc pas de dessert.