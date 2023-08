Publicités : campagne ciblée dans les circonscriptions contestée pour le Bloc québécois

Vous n’avez pas rêvé : des publicités pour le Bloc québécois sont bel et bien visibles à Québec et dans les environs. Le parti veut profiter de l’augmentation de la circulation sur les routes du Québec pendant la saison estivale pour rejoindre un maximum de personnes.

« C’est quelque chose qu’on fait chaque année depuis 2019, fait valoir le chef du Bloc, Yves-François Blanchet. Des publicités générales comme celles-ci, ça nous permet d’atteindre une frange de la population qui n’est pas aussi politisée ou qui n’est pas attirée par l’actualité. »

Photo d'archives, Agence QMI

Le chef soutient que des panneaux publicitaires ont été déployés dans plusieurs régions, comme l’Estrie, la Gaspésie, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le Bloc espère faire des gains aux dépens du Parti libéral du Canada en vue d’une future élection.

« Un gouvernement minoritaire est toujours à un vote près d’une élection. [...] Le niveau d’alerte électorale n’est pas très élevé pour l’instant, mais on veut toujours se tenir prêt », explique M. Blanchet.

Alternative

Les derniers sondages font état d’une montée en puissance du Parti conservateur du Canada dans les derniers mois.

Annoncée à près de dix points d’avance sur les libéraux, la formation politique prendrait une sérieuse option sur la victoire finale advenant le déclenchement d’une élection.

Le Bloc québécois aurait, lui aussi, un coup à jouer dans plusieurs circonscriptions du Québec où la lutte a été rude en 2021, comme Châteauguay-Lacolle, où il a été défait par 12 voix, Québec ou Brome-Missisquoi.

« Les chiffres actuels mettent le Bloc en avant au Québec. Si on veut empêcher l’élection majoritaire des libéraux ou des conservateurs, c’est vraiment Bloc québécois qu’il faut voter. [...] Un scénario où on se retrouve avec un gouvernement minoritaire et le Bloc qui a une forme de balance du pouvoir, c’est clairement le meilleur scénario pour protéger les intérêts du Québec », affirme Yves-François Blanchet.