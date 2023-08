Quand une union est faite pour durer

Je ne voulais pas me marier quand j’étais jeune, parce que j’étais convaincu que s’engager pour la vie comme nos parents l’avaient fait dans leur temps, c’était de la folie. Je n’avais pas envie d’être obligé de toffer la run si jamais, comme mon père, je tombais sur un numéro difficile comme lui.

Comme il était impossible à l’époque d’échapper à la vie matrimoniale sans être soupçonné d’avoir un rapport ambigu avec la sexualité, ben j’ai succombé. On a eu deux enfants. On s’est triché l’un et l’autre, puis on en a eu marre comme on dit en anglais, dans ma traduction personnelle « Trop d’une bonne chose devient une mauvaise chose ».

La suite je vous l’épargne, car il n’y a rien à en dire. On a vécu la vie ordinaire d’un couple ordinaire. Mais un couple qui a appris à s’apprécier tranquillement, au jour le jour, pendant plus de cinquante ans. Ce qui est quand même pas mal, surtout pour un gars qui n’y croyait pas au départ.

Rendu à 88 ans, j’en arrive au chapitre final de mon histoire. Un chapitre que je n’aurais jamais pensé écrire et que je ne peux révéler au grand jour pour ne pas traumatiser mes vieux enfants, mariés et parents eux aussi, qui n’ont jamais été conscients des montagnes russes traversées par leurs parents.

Je suis veuf depuis à peine six mois, après avoir traversé deux ans et demi d’assistance continue auprès de ma femme cancéreuse. Je m’ennuie d’elle c’est certain, mais s’il se présentait une charmante dame intéressée par le « dur de la feuille » que je suis devenu, je sens que je succomberais mais que ça ne plairait pas aux enfants. La question que je vous pose est la suivante : pensez-vous que j’endurais une union par habitude et que je n’aimais pas vraiment ma femme pour avoir aussi vite envie de la remplacer ?

Un vieux encore vert

Le seul fait d’avoir accompagné votre conjointe jusqu’à la fin est la preuve que vous l’avez aimée. Comme plusieurs aidants naturels qui ont eu ce type de dévouement envers un proche, vous avez déjà traversé une bonne partie de votre deuil. Il est donc normal d’avoir envie d’être accompagné à votre tour dans votre dernier bout de vie. Et avec un peu de tact, vous trouverez certainement la bonne façon de le communiquer à vos enfants.