Taylor Swift acclamée pour ses dons aux banques alimentaires

Taylor Swift, une fois de plus acclamée par les foules, cette fois-ci pour son implication sociale.

En effet, la chanteuse a fait don d’un montant important au réseau de banques alimentaires de l’Arizona en mars dernier.

Sa générosité a permis d’acheminer plus de 18 000 kilogrammes de fruits et légumes frais aux membres des banques alimentaires, a confirmé à CNN la porte-parole de l’organisation, Terri Shoemaker, en plus de solidifier les programmes d’aide alimentaire, notamment donnant accès aux jeunes éligibles de bénéficier de repas gratuits ou à rabais à l’école.

«Le don de Taylor Swift a certainement aidé, surtout à un moment où nous constatons que les besoins augmentent en flèche», a déclaré Mme Shoemaker à CNN.

Depuis le début de sa tournée Eras, Swift a décidé de redonner aux communautés des villes qu’elle visite.

Les dons de Taylor Swift aident non seulement les banques alimentaires à acheter plus de nourriture, mais également la publicité entourant ceux-ci ajoute à la prise de conscience de l'insécurité alimentaire aux États-Unis, selon les organismes sans but lucratif.