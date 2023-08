Ukraine: Un bombardement russe cause six morts, dont un bébé

Six personnes ont été tuées, dont un nourrisson, lors d'un bombardement russe dimanche sur la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé le gouvernement de Kyïv.

«La Russie a tué six personnes dans la région de Kherson», a déclaré le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko. Le bombardement a causé la mort de trois adultes et un bébé de 23 jours dans la localité de Shyroka Balka et de deux autres personnes dans celle de Stanislav.