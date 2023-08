Un chat qui marche sur ses talons: c’est mauvais signe

J’ai récemment vu un chat en consultation qui marchait sur ses talons. Les propriétaires croyaient que c’était normal ou n’avaient pas vraiment remarqué. Après tout, on marche bien sur les talons ! Cependant, c’est un des signes les plus classiques de diabète chez le chat.

Photo fournie par Annie Ross

Pour bien comprendre de quoi il s’agit, il faut d’abord analyser les différentes positions du pied et du talon lors de la marche chez divers mammifères, incluant l’homme. L’humain se tient debout et marche sur la plante du pied. Il pose le pied entier au sol, des orteils au talon. On dit qu’il est plantigrade.

C’est aussi le cas chez d’autres espèces animales tel que les souris, les ours, les lapins et les kangourous (oui, les kangourous ont de très grands pieds !).

À l’opposé, certains mammifères marchent sur les ongles (ou le bout des doigts), un peu comme une ballerine marche sur la pointe des pieds. On parle alors d’onguligrades comme le cheval, la chèvre ou la vache, par exemple.

En fait, ces animaux marchent sur le sabot. Les doigts et le talon sont plus hauts sur la patte.

Photo fournie par Annie Ross

Finalement, certains animaux marchent sur les doigts (les orteils) en gardant le talon en l’air. On dit qu’ils sont digitigrades. C’est le cas du chat et du chien, entre autres. Sur la photo ci-dessus, on voit la patte arrière d’un chat debout. La flèche mauve indique l’emplacement de son talon et la flèche verte de ses doigts (orteils). Ceci est normal et attendu chez un chat debout ou en marche.

Rien de normal

Photo fournie par Annie Ross

Lorsqu’un chat s’assoit, il s’assoit généralement en posant ses talons au sol, puis son derrière suivra. Encore ici, tout est normal. Mais, lorsqu’un chat marche en posant le talon au sol, de façon plantigrade (voir photo ci-dessus), il y a anguille sous roche ! Ce n’est pas normal.

Dans la tête d’un médecin vétérinaire, c’est un drapeau rouge qui se lève : le chat est malade ! On pensera d’abord et avant tout au diabète, une maladie qui peut causer des problèmes neurologiques (des neuropathies) expliquant la démarche plantigrade du chat.

Un chat diabétique ?

Le diabète se déclare généralement chez des chats adultes et matures peu actifs qui sont obèses ou en surpoids. En effet, un chat obèse a un risque quatre fois plus élevé de devenir diabétique qu’un chat ayant un poids santé.

Les symptômes les plus fréquents sont la perte de poids malgré un bon appétit et une augmentation de la soif (le chat boira plus) et de la quantité d’urine. Les propriétaires de chats diabétiques remarquent que la litière se remplit de pipis beaucoup plus qu’avant et, parfois, ils rapportent qu’elle sent plus fort.

La démarche plantigrade survient généralement lorsque le chat est diabétique depuis un bon bout de temps déjà et qu’il n’est pas traité. Le traitement, des injections quotidiennes d’insuline, peut renverser tous les symptômes, incluant ce fameux problème neurologique relié à la démarche plantigrade.

Il importe de consulter votre médecin vétérinaire dès l’apparition des premiers symptômes, car en débutant un traitement rapidement, en début de maladie, on peut parfois renverser la vapeur : certains chats (pas tous) peuvent entrer en rémission et n’auront éventuellement plus besoin d’insuline !

Voilà sans aucun doute une bonne raison de ne pas attendre que son chat marche sur les talons avant de consulter.