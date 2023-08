Vers un meilleur traitement des métastases du cancer colorectal

L’identification d’une sous-population de cellules tumorales responsables de la récidive des cancers colorectaux sous forme de métastases ouvre de nouvelles avenues thérapeutiques.

La résection chirurgicale représente le traitement standard des cancers colorectaux et permet de guérir la plupart des patients ayant reçu un diagnostic de tumeur localisée.

Malgré tout, ces cancers récidivent chez une proportion importante de patients : environ 5 % des patients opérés pour un cancer colorectal stade I, 15 % de stade II et 40 % de stade III vont en effet développer des métastases dans les années suivantes. Réduire l’incidence de ces récidives représente donc une priorité absolue pour améliorer le taux de survie des patients atteints d’un cancer colorectal.

Sous-population tumorale

La recherche des dernières années a révélé que les tumeurs sont des amalgames hétérogènes complexes de multiples populations distinctes de cellules cancéreuses, chacune d’entre elles utilisant des gènes différents pour assurer la croissance du cancer.

Cela complique évidemment le traitement de la maladie, dans la mesure où même si une approche thérapeutique peut réussir à éliminer complètement une de ces populations, une autre peut lui résister et ainsi permettre à la tumeur de resurgir après le traitement.

Pour identifier la sous-population de cellules tumorales responsables de la récidive post-chirurgicale des cancers colorectaux, une équipe de chercheurs a examiné les gènes préférentiellement exprimés dans des échantillons de tumeurs de patients ayant subi des récidives de leur cancer.(1)

L’analyse individuelle des cellules cancéreuses (single cell transcriptomics) a révélé que la majorité de ces gènes étaient présents dans une population spécifique de cellules tumorales, nommée HRC (high-relapse cells), soit cellules à haut taux de récidive.

Récidive métastatique

Les expériences subséquentes réalisées sur des systèmes modèles indiquent que ces cellules HRC sont les grandes responsables des métastases postchirurgicales.

Les chercheurs ont observé que les cellules HRC non éliminées par la chirurgie donnaient naissance à une variété de cellules cancéreuses ayant un fort potentiel métastatique.

À l’inverse, l’élimination d’un des principaux gènes (EMP1) retrouvés dans les cellules HRC a complètement aboli l’apparition de métastases après l’élimination chirurgicale de la tumeur.

Vulnérabilité immunitaire

Un aspect très important de l’étude est de montrer qu’en dépit de leur fort potentiel métastatique, les cellules HRC qui migrent vers les organes périphériques sont toutefois dépourvues d’un micro-environnement tumoral optimal pour permettre leur croissance.

Cette carence semble rendre ces cellules très vulnérables à l’action du système immunitaire adaptatif (par les lymphocytes T cytotoxiques), car l’addition d’une immunothérapie néoadjuvante (avant la chirurgie) diminue considérablement l’incidence de métastases post-chirurgicales.

Selon les auteurs, l’utilisation des nombreuses formes d’immunothérapie qui sont devenues disponibles au cours des dernières années pourrait permettre d’obtenir des résultats similaires chez les patients et avoir des répercussions spectaculaires sur leur probabilité de survie.

Le cancer est une maladie d’une rare complexité, qui requiert souvent une combinaison de plusieurs approches thérapeutiques pour parvenir à le vaincre. Un défi que la recherche réussit à relever de plus en plus souvent, chacun de ces petits gains ouvrant la voie vers la victoire finale contre cette maladie.

(1) Cañellas-Socias A et coll. Metastatic recurrence in colorectal cancer arises from residual EMP1+ cells. Nature 2022 ; 611 : 603-613.