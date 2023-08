De Naomi Campbell à Cindy Crawford: des «supermodels» dans la cinquantaine font la une de «Vogue»

«Les plus grandes de tous les temps», titre le magazine Vogue américain. «L’édition des Super Fashion», présente le magazine Vogue britannique. Les plus importantes supermodels des années 90 font simultanément la une des deux éditions de Vogue de septembre. Bonjour, Christy Turlington, Naomi Campbell, Cindy Crawford et Linda Evangelista!

«Les légendes que nous exposons n’ont plus besoin de présentation», écrit Anna Wintour dans son infolettre. La rédactrice en chef du magazine Vogue a eu la bonne idée de rassembler Christy Turlington, 54 ans, Naomi Campbell, 53 ans, Cindy Crawford, 57 ans, et Linda Evangelista, 58 ans; des célébrités et des femmes toujours impressionnantes de charisme et de beauté.

«Elles sont supersoniques!» peut-on lire sur le compte Instagram du magazine sous la photo de ces quatre grandes mannequins ayant marqué le monde de la mode et de la célébrité des années 80 et 90.

«De la fin des années 80 au milieu des années 90, la haute couture est passée d’un passe-temps niché ambitieux à un pilier du divertissement grand public – et au centre de cette transformation se trouvaient Christy, Naomi, Cindy et Linda, dont la rare combinaison de caractéristiques extraordinairement photogéniques, la confiance née avec elle, l’esprit vif, le style intuitif, la curiosité intense et l’éthique de travail ont fait basculer l’interrupteur pour l’industrie. Et les lumières ne se sont jamais éteintes», peut-on lire.

Les clichés des quatre amies réunies sont à couper le souffle et leurs confidences sur la carrière, l’amour, la famille et ce qu’est vraiment la vie à l’intérieur de la «bulle Supermodel» nous donneront assurément envie de visionner la série en quatre parties à venir sur Apple TV+ The Super Models, dont la sortie est prévue le 20 septembre prochain.