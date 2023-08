Ce défenseur est-il dans la mire des Red Wings?

Après un début d’été très mouvementé chez les Flames de Calgary, les choses se sont un peu calmées. La machine à rumeurs semble toutefois avoir été remise en marche.

Dimanche, le journaliste du site The Athletic Julian McKenzie a associé le nom du défenseur Noah Hanifin aux Red Wings de Detroit.

En juin, l’arrière a indiqué aux Flames ne pas avoir l’intention de prolonger son séjour avec l’équipe. Il détient une entente valide jusqu’à la conclusion de la prochaine saison.

Hanifin n’est pas le seul hockeyeur dans cette situation à en avoir fait de même. Les attaquants Elias Lindholm, Mikael Backlund et Tyler Toffoli ont aussi dit à l’organisation qu’ils souhaitent quitter après 2023-2024. Parmi ceux-ci, seulement le troisième a été échangé. Le 27 juin, il a été refilé aux Devils du New Jersey en retour de Yegor Sharangovich et d’un choix de troisième ronde au dernier repêchage.

Hanifin, 26 ans, possède une entente qui lui rapporte 4,95 millions $ par saison. Selon le site spécialisé CapFriendly, les Red Wings ont un peu plus de 7 millions $ disponibles sur leur masse salariale présentement. L’Américain a touché la cible sept fois et fourni 31 mentions d’aide pour 38 points en 81 matchs l’an dernier. Il compte sur une expérience de 598 parties dans la Ligue nationale, lui qui a disputé ses trois premières campagnes dans l’uniforme des Hurricanes de la Caroline.