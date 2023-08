Comment calmer mes angoisses

J’ai reçu un diagnostic de cancer du sein il y a un an et demi et mes traitements m’ont menée en rémission. Du moins je l’espère, car présentement, je me sens comme neuve tellement ça va bien. D’ailleurs, le père de mes deux filles ne peut pas me voir autrement que guérie. C’est vous dire la pression que j’ai sur la tête pour ne pas récidiver.

Le problème, c’est que je n’ai pas la possibilité de parler avec lui de mes craintes et de ma peur d’une récidive tant ça l’angoisse, même si on est séparés. Selon ce que sa mère lui a mis dans la tête, si on en parle, on provoque le retour de la maladie.

Comme je suis d’origine étrangère et que je n’ai ni mère ni sœur au pays, je ne sais pas à qui m’adresser pour obtenir du soutien. J’ai bien un contact étroit avec une copine de travail, mais je n’ose pas lui parler d’une chose aussi intime.

Une latino pourtant intégrée

Je sais que la Fondation du cancer du sein offre une panoplie de services à des femmes dans votre situation. On la joint au 1-855-561-ROSE. Il y a aussi la Fondation québécoise du cancer avec qui vous pouvez communiquer via la ligne info-cancer au 1-800-363-0063.