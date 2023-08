De mauvaises habitudes pour la santé de vos yeux? Neuf mythes déboulonnés

Vous avez probablement déjà entendu toutes sortes de conseils afin d'éviter d'endommager votre vision: ne lis pas dans le noir, ne lis pas de trop près, mange des carottes, mais lesquels sont exacts?

L'Organisation mondiale de la Santé estime que 80 % des déficiences visuelles peuvent être évitées ou guéries au moyen d'un traitement.

Aux États-Unis, 40% des adultes sont sujets à une régression de la vision. Au Canada, ces données sont similaires.

Selon Statistique Canada, 70% des jeunes entre 6 et 19 ans ont une vision considérée comme normale, tandis qu’un peu moins de la moitié des adultes âgés de 40 à 64 ans ont une vision dite normale.

Vrai ou faux?

1. Lire un livre ou regarder un écran de très près peut nuire à vos yeux

Vrai. Selon Dr Xiaoying Zhu, professeur clinicien agrégé d'optométrie et chercheur principal sur la myopie au SUNY College of Optometry à New York, les yeux ne sont pas faits pour exercer une mise au point de manière continue sur un objet proche du visage.

Cette habitude peut engendrer l’allongement du globe oculaire, et ainsi induire de la myopie.

2. Lire dans le noir nuit à votre vision

Faux. Lire à la noirceur n’endommagerait pas la vision, dit le Dr Zhu au New York Times. Il faut toutefois s’assurer de tenir le livre ou la liseuse électronique à une distance raisonnable.

3. Passer plus de temps à l’extérieur est bon pour la santé de vos yeux

Vrai. Une étude menée surtout auprès d’enfants suggère que passer du temps à l’extérieur peut réduire le risque de développer la myopie. Cependant, les experts sont incertains quant aux raisons qui expliquent ce phénomène.

4. Regarder le soleil directement est nocif pour les yeux

Vrai. Regarder le soleil directement peut être nocif pour vos yeux en raison de l’exposition aux rayons ultraviolets A et B et peuvent même causer des dégâts irréversibles.

Ceux-ci peuvent également augmenter les risques de développer un cancer.

5. Retirer ses lunettes de temps à autre

Faux. Safal Khanal, professeur adjoint en optométrie et sciences de la vision à l'Université de l'Alabama à Birmingham, affirme au New York Times que «si vous avez besoin de lunettes, vous devriez les porter».

6. Une longue période d’exposition aux écrans nuit à la santé oculaire

Faux. Même si certaines études tendent à démontrer une certaine corrélation entre la lumière bleue des écrans et la régression de la vision, aucune preuve concrète ne confirme cette hypothèse, selon Dr Ehrlich.

Il n’y a d’ailleurs aucune preuve que porter des lunettes de protection contre la lumière bleue peut réellement avoir un impact positif sur la santé de l’œil.

Dr Zhu émet toutefois la nuance suivante: «Lorsque nous regardons un écran, nous ne clignons pas des yeux aussi souvent que nous le devrions».

7. Fumer est mauvais pour vos yeux

Vrai. Si vous n’étiez pas déjà convaincu que fumer la cigarette est mauvais pour la santé, cette habitude est également mauvaise pour la santé de vos yeux.

En effet, une étude de 2011 démontre un lien étroit entre les produits chimiques contenus dans la cigarette et les maladies oculaires dégénératives telles que les cataractes.

Ces produits chimiques endommagent les tissus.

8. Manger des carottes est bon pour les yeux

Vrai. Bien que les carottes aient des effets positifs sur la santé de l’œil, elles ne vous donneront pas une vision parfaite.

Selon une étude clinique, les antioxydants comme le bêta-carotène et les vitamines C et E pourraient ralentir de processus de vieillissement.

9. Âge rime avec mauvaise vision

Faux. La majorité des causes d'une baisse de la vue, incluant les cataractes et les glaucomes, sont évitables et traitables, déclare Dr Ehrlich au New York Times.