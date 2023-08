EN VIDÉO | Des ados s'en prennent gratuitement à d'autres jeunes, le SPVM enquête

Le Service de police de la Ville de Montréal a ouvert une enquête sur une violente bagarre impliquant des adolescentes dans l’arrondissement de Lachine à Montréal.

La scène bouleversante a même été filmée, ce qui pourrait permettre aux enquêteurs d’arrêter rapidement les assaillantes qui ont utilisé leurs pieds et leurs poings pour battre une fille de 15 ans.

Une attaque sans fondement et complètement gratuite, déplore la mère de la jeune victime qui s’est confiée à TVA Nouvelles mardi après-midi.

Sa fille a d’ailleurs dû se rendre à l’hôpital pour soigner des blessures.

L’agression s’est produite vers 17h30 dimanche soir. La mère de l’adolescente de 15 ans raconte que sa fille était sortie avec des amies dans le but de retrouver un chien qui manquait à l’appel.

À l’extérieur, elle a croisé deux autres filles et pour une raison encore inexpliquée, elles lui ont sauté dessus dans le but de la rouer de coups.

La victime assure n’avoir jamais provoqué qui que ce soit.

«Je me suis fait donner des coups de poing, des coups de pied au visage, au cou et au dos. J’étais sans défense, je me suis protégée avec mes mains et mes avant-bras», a confié la jeune fille à TVA Nouvelles.

«J’ai été hospitalisée pendant environ quatre heures. J’avais mal un peu partout, je n’étais plus capable de bouger mon cou quand j’étais rendue à terre. J’avais du sang partout dans le visage, ça coulait de mon nez, c’était pas beau à voir.»

Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c’est que les deux mêmes filles s’en seraient aussi prises quelques minutes tard à un jeune garçon.

Lui aussi aurait été attaqué sans fondement et on lui aurait même volé sa trottinette. Il a subi une blessure au visage et il est traumatisé par l’attaque.