«Il n’y a rien qui accote la fatigue après un fou rire», raconte Jean-Michel Anctil dans l'attente de son Grand bien-cuit au ComediHa! Fest-Québec

Avant d’être la victime consentante d’un Grand bien-cuit ComediHa!, mercredi soir, Jean-Michel Anctil a répondu à nos questions.

Question: Quel(le) humoriste t’inspire le plus, et pourquoi?

«Yvon Deschamps. Pour la qualité de ses textes, pour sa longévité et, surtout, pour sa simplicité.»

Question: Quel numéro d’humour t’a fait le plus rire?

«Le numéro du calendrier de Dominic Paquet. Ce sont probablement les plus grosses crampes de rire en coulisses de ma vie.»

Question: Quel(le) humoriste de la nouvelle génération faut-il surveiller?

«Simon Leblanc. Il a un univers juste à lui. Pas d’écriture, jamais. Juste du moment de scène et de l’anecdote. Et il le fait comme personne.»

Question: Pourquoi l’humour est-il important en 2023?

«À chaque année, c’est important. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c’est un exutoire nécessaire. Et la fatigue après un grand fou rire est la plus belle et bénéfique fatigue qui existe. Il n’y a rien qui accote ça.»

Jean-Michel Anctil sera l'hôte du Grand bien-cuit de ComediHa! mercredi au Grand Théâtre de Québec.