Il y avait peu à faire pour aider Samsonova

Liudmila Samsonova a critiqué l’horaire de l’Omnium Banque Nationale, après sa défaite en finale face à Jessica Pegula, mais il aurait été compliqué de lui trouver de meilleures circonstances.

Rappelons les faits. La joueuse russe a baissé pavillon 6-1 et 6-0 en 49 min face à Pagula dimanche, seulement deux heures après avoir terminé sa rencontre de demi-finale. Elle avait aussi deux matchs dans la même journée, vendredi.

Samsonova a fait remarquer que tout le monde savait qu’on prévoyait de la pluie vers 18 h samedi, heure de sa demi-finale contre Elena Rybakina. La pluie a provoqué le report.

Les reproches ne s’adressaient pas tant à l’organisation montréalaise qu’à la WTA, qui supervise les compétitions et qui fait la réglementation.

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Programmé

La vérité est qu’il est difficile de jouer avec l’horaire au gré des désirs des organisateurs de tournoi, selon Eugène Lapierre, qui a été directeur du tournoi montréalais pendant 22 ans.

«Tout est programmé pour avoir une séance en après-midi et une autre en soirée, que ce soit de la télévision ou les spectateurs. Tout ça est beaucoup lié par les droits de télévision qu’on a vendus dans le monde.»

Lapierre précise que l’Omnium canadien fait partie de la catégorie Masters 1000, celle qui se situe juste en dessous des tournois du Grand Chelem, une catégorie qui regroupe huit autres événements.

«Dans les grands tournois, on doit suivre l’horaire. N’importe quel tournoi au monde prendrait la même décision.

«On consulte tout le monde, les joueuses, la WTA, la télévision. Il y a eu énormément de réflexion», assure celui qui est maintenant conseiller spécial chez Tennis Canada.

Exceptionnel

Il faut dire que le tournoi de cette année a pris une tournure exceptionnelle avec deux très longs délais de pluie et deux reports de match. Samsonova a été bien malchanceuse de devoir disputer deux matchs le même jour, et ce, deux fois en trois jours.

Eugène Lapierre se rappelle une autre situation exceptionnelle survenue en 2010.

«En 2010, la pluie avait duré tout le week-end, de la petite bruine, pas de la pluie franche, et ça repartait tout le temps. On a été forcé de jouer les demi-finales et la finale le lundi. On a même joué les doubles à l’intérieur.»

Et non, l’option de jouer la seconde demi-finale dimanche et de reporter la finale au lundi ne faisait pas partie de l’équation.

«Quand il fait beau, on joue. Il faisait soleil dimanche, alors qu’est-ce que les gens auraient si on avait remis une séance?»

Plus de repos

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Liudmila Samsonova a affirmé qu’elle n’avait pas pu se reposer pendant les deux heures qui ont séparé ses deux matchs, dimanche. Elle était chez le physio.

Il faut savoir que la durée du repos entre deux parties n’est pas fixe.

«La durée du repos varie en fonction de la durée du match précédent, explique Eugène Lapierre. C’est aussi le cas de l’ATP. Moi, je crois qu’on devrait surtout réduire la durée des matchs.»

Il n’a pas tort. Sur les 54 matchs de simple disputés pendant le tournoi, 18 ont duré plus de deux heures et 10 ont duré deux heures trente ou plus.

«Dans le double, on joue deux manches et on joue ensuite un super bris. Tu n’as pas de matchs qui durent deux heures. C’est quelque chose qu’on devrait étudier.»

Le super bris fonctionne de la même façon qu’un bris d’égalité à la fin du manche, mais il faut atteindre au moins dix points et avoir une différence minimale de deux points.

Photo Martin Chevalier

Bravo, Pegula

Par ailleurs, à travers tout ça, Eugène Lapierre fait remarquer qu’on oublie de mentionner que Jessica Pegula a joué une finale magistrale.

Elle a après tout égalé un record du tournoi en perdant le moins de parties, soit une seule. Elle a ainsi rejoint Monica Seles, Justine Henin, Amélie Mauresmo et Bianca Andreescu.

«La championne a joué tout un match. C’était complètement hermétique de son côté.

«Samsonova avait plus de tennis dans le corps dans la même journée, mais elle avait eu congé la veille.»