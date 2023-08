Italie: une coulée de boue frappe un village italien

Des inondations torrentielles et un glissement de terrain ont causé des dégâts et forcé 120 personnes à quitter leur maison au cours de la nuit dans le village italien de Bardonecchia, situé en zone montagneuse, non loin de Turin et près de la frontière française.

• À lire aussi: Italie: l'aéroport de Catane fermé après une éruption de l'Etna

Six personnes qui se trouvaient dans un camping-car emporté par l'eau et la boue ont été secourues par les pompiers.

Photo AFP

Des recherches sont en cours pour retrouver d'éventuelles victimes dans l'eau le long du cours du torrent, mais aucune n'a pour l'heure été découverte par les plongeurs.

Un poste de commandement avancé a été mis en place pour gérer les opérations de sauvetage impliquant 50 brigades de pompiers.