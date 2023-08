Jean-Christophe Lessard: «Même si les pires scénarios se passent, il y a toujours un peu d’espoir»

Jean-Christophe Lessard, dont le premier album, Nous resterons vivants, a atterri sur les tablettes des disquaires l’an passé, sera ce lundi à La belle tournée pour y interpréter sa pièce Confettis.

Une chanson importante pour lui qui représente l’esprit de son album.

«Confettis, c’est la vision d’espoir à travers le regard d’un enfant. Des cendres tombent du ciel, mais l’enfant, lui, voit des confettis», a-t-il décrit à l’Agence QMI, ajoutant que «même si les pires scénarios se passent [en matière environnementale], il y a toujours un peu d’espoir au bout de la ligne et la possibilité de changer le cours des choses.»

Originaire d’un petit village non loin de Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, le musicien qui occupera le segment «Carte postale» lundi soir a confié s’inspirer beaucoup de cette région, où il aime se ressourcer, pour créer.

Le segment a d’ailleurs été tourné en partie à Preissac, où il a déjà eu un terrain au bord de l’eau.

«J’ai un amour profond pour la région et le lac perché dans les collines Kékéko. Mon père nous y amenait quand on était petit et j’y retourne maintenant avec mes enfants. C’est comme une communion avec la nature. Je ne suis pas religieux, mais cette place-là c’est spirituel pour moi», a-t-il confié.

Transformer son écoanxiété en quelque chose de beau

La question environnementale teinte plusieurs des textes qui se retrouvent sur le premier opus de Jean-Christophe Lessard. Un sujet qu’il connaît bien, ayant d’ailleurs décroché une maîtrise en science des changements climatiques.

«Il y a 20 ans quand j’ai commencé ma maîtrise, c’était déjà un sujet urgent qu’on repoussait. Et là, on constate l’érosion dans certaines régions comme la Gaspésie, les routes qui partent dans la mer, les feux de forêt qu’il y a eu cet été...»

«Dans ma musique, je me libère un peu de mon écoanxiété et tout ça. Je me dis “Let’s go, on passe à l’action, on se déniaise, on construit le Québec de demain”. On construit l’avenir. On ne peut pas juste ne rien faire et être défaitiste», a-t-il dit.

Nouvellement papa depuis un peu plus de huit semaines maintenant, Jean-Christophe a avoué s’être demandé «comment faire pour mettre un enfant au monde quand on est dans une impression de fin du monde». Sa compagne, l’artiste Soleil Launière, lui aurait alors répondu que «la fin du monde, c’est quand on ne met plus personne au monde», a-t-il raconté en entrevue. Le couple s’est après coup lancé dans l’aventure bébé.

«Pour moi, cet enfant représente l’incarnation de l’espoir. Se dire qu’on va rester vivants», a ajouté le chanteur.

Le couple signe d’ailleurs la pièce Poussières, qui résulte de la combinaison de leurs deux textes.

Intéressé par les différentes cultures autochtones et surtout par l’idée de travailler avec quelqu’un de sa région, Jean-Christophe Lessard s’est entouré de l’artiste anichinabé de Pikogan Roger Wylde, avec qui il a composé la pièce Deux branches.

«C’est tellement important qu’on travaille ensemble pour l’avenir. [...] Je pense qu’on peut vraiment s’inspirer de la sagesse des Premières Nations qui ont vécu 5000-10 000 ans sur le territoire du Québec sans rien abîmer. Il faut certainement s’inspirer de leur mode de vie», a-t-il ensuite poursuivi.

Une première grande tournée à venir

Après avoir présenté quelques shows de rodage intimes en lien avec la sortie de son album, l’auteur-compositeur a également mis sur pied un projet de spectacle plus imposant, avec une plus grande équipe, qui incarnait bien les différentes dimensions de son disque, a-t-il indiqué.

«C’est le fun de faire un show à la hauteur de ce dont j’avais envie», a-t-il dit.

Si ce concert à plus grand déploiement n’a été joué que quelques soirs à l’occasion du Jour de la Terre, en 2022, le musicien a pour objectif de le tourner à travers la province prochainement. Les premières dates devraient être annoncées d’ici la fin de l’année ou au début de 2024.

La belle tournée en Abitibi-Témiscamingue sera diffusée ce lundi à 21h, sur les ondes de TVA.