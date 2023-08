Le coprésident de CBS News, Neeraj Khemlani, quitte ses fonctions

Le coprésident de CBS News, Neeraj Khemlani, a annoncé dimanche qu’il démissionnait de son poste après deux ans de service.

«Après une course exaltante et avant le début de la prochaine saison, j'ai décidé de prendre du recul par rapport à mon rôle actuel et de commencer un nouveau chapitre passionnant», a écrit M. Khemlani dans une note aux employés.

Cette décision fait suite à l’annonce la semaine dernière par CBS News d’un partenariat avec BBC News pour partager du contenu et des ressources, alors que le directeur général du réseau, George Chheks, a fait l’éloge du démissionnaire, selon CNN.

Le désormais ex-dirigeant du réseau CBS News qui partageait ses responsabilités avec Wendy McMahon a supervisé des programmes d’information emblématiques comme «60 Minutes», «CBS Sunday Morning» et «Face the Nation».

Khemlani est le troisième chef de l'information du réseau à quitter ses fonctions en 2023, après Chris Licht qui a été licencié de CNN plus tôt cette année et Noah Oppenheim qui a quitté NBC News en janvier, a ajouté le média américain.