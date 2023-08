Le typhon Lan s'apprête à frapper l'île principale du Japon

De fortes pluies et des vagues déferlantes frappaient lundi la côte pacifique du Japon à l'approche du typhon Lan, incitant les autorités à mettre en garde contre les glissements de terrain et les inondations.

Le typhon devrait toucher terre mardi matin (heure japonaise) sur l'île principale de Honshu et déverser, d'ici à mardi 6 h (21 h GMT lundi), jusqu'à 40 centimètres de pluie en 24 heures par endroits, selon l'Agence météorologique japonaise.

Certaines villes pourraient subir de violentes rafales de vent, d'une vitesse maximale de 162 km/h lundi et de 180 km/h mardi, a ajouté l'agence.

La tempête pourrait provoquer des glissements de terrain dans la pointe sud de la péninsule de Kii, à quelque 600 kilomètres à l'ouest de Tokyo, avant de se diriger tout droit vers Osaka, la principale métropole de l'ouest du Japon.

Dès ce lundi, une municipalité dans le département de Wakayama (ouest) a appelé ses administrés âgés à envisager d'évacuer leurs domiciles pour se mettre à l'abri dans des refuges.

Le typhon Lan entraînait aussi des annulations de vols et de trains, alors que le Japon est en pleine semaine de congés d'«obon», au cours de laquelle des millions de personnes retournent d'habitude dans leur ville ou village d'origine pour des célébrations en famille.

Les compagnies aériennes Japan Airlines et All Nippon Airways ont prévu d'annuler plusieurs centaines de vols lundi et mardi.

Le service de trains japonais à grande vitesse («shinkansen») devrait être interrompu mardi sur plusieurs tronçons, entre Osaka et Nagoya (centre du Japon).

Lundi à 14 h heure japonaise (5 h GMT), Lan se trouvait à 180 kilomètres au sud-est du cap Shionomisaki, à l'extrémité de la péninsule de Kii, et générait des vents allant jusqu'à 198 km/h.