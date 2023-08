Le typhon Lan touche terre au Japon

Le typhon Lan a touché terre mardi matin dans l'ouest du Japon, amenant des vents violents et des pluies torrentielles et faisant craindre des inondations et des glissements de terrain, selon l'Agence météorologique japonaise.

Le typhon, accompagné de rafales de vent atteignant 126 km/h, est arrivé peu avant 5 h (21 h GMT) sur la préfecture de Wakayama, à environ 600 km à l'ouest de Tokyo, a indiqué l'agence.

Lan doit balayer durant toute la journée de mardi cette région, où se trouvent les grandes villes d'Osaka et Kobe, avant de s'éloigner au-dessus de la mer du Japon dans la soirée.

«Exercez la plus extrême prudence face aux glissements de terrain, à la montée des eaux dans les zones de basse altitude, aux rivières en crue et aux vents violents», a écrit l'agence dans un avertissement émis pour plusieurs départements.

Lan a entraîné l'annulation de plusieurs centaines de vols et perturbe aussi le trafic ferroviaire, dont celui du train à grande vitesse Shinkansen qui relie la région à Tokyo.