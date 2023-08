«Chef! Chef!

— Quoi?

— Le vampire des médias a encore frappé!

— C’est quoi, cette fois?

— Un quotidien gratuit de la région de Montréal...

— Même modus operandi?

— Oui. Les mains ligotées dans le dos, un sac de plastique sur la tête et complètement vidé de ses revenus publicitaires...

— Et le vampire a laissé une lettre?

— Toujours la même. “Je frapperai de nouveau bientôt. Et vous ne pouvez rien faire pour m’arrêter”...

— Le salaud!»

Un autre mord la poussière

J’utilise un ton satirique, mais c’est loin d’être drôle.

«Another One Bites the Dust», comme chantait Queen.

Partout à travers le monde, les médias traditionnels tirent le diable par la queue.

Surtout les journaux.

Avez-vous déjà vu un jeune devant un journal papier? Il est aussi dépourvu que devant un téléphone à roulette, il se demande comment passer au texte suivant, il frotte son index contre le bas de la page, mais rien ne se passe...

Ajoutez à cela le coût du papier, la hausse du prix de l’essence et la pénurie de camelots (qui veut encore se lever à 5 h du matin pour livrer un journal?), et vous avez un système de distribution déficient.

Résultat: de plus en plus d’éditeurs prennent le virage numérique.

Or, pour vivre, un journal doit vendre de la pub. (Un journal, ce sont des mots imprimés entre deux publicités. Un journal vend des textes à ses lecteurs, et des lecteurs à ses annonceurs. C’est la grande chaîne des médias. Hakuna Matata.)

Le hic est que les géants numériques ont tellement d’argent qu’ils peuvent vendre leurs pubs à des coûts très bas, qu’aucun journal traditionnel ne peut concurrencer.

Résultat: les Facebook et les Google de ce monde aspirent tout l’air disponible dans l’écosystème médiatique, et les journaux frétillent sur le sol comme des poissons rouges tombés hors de leur aquarium (ou comme Éric Lapointe dans un salon de thé.)

Certains médias s’en tirent mieux que d’autres grâce à des lecteurs très fidèles et à du contenu à valeur ajoutée, comme celui que vous lisez ce matin, mais plusieurs sont sur le bord de la faillite.

Une industrie asphyxiée

Vous me direz que les temps sont durs pour tout le monde, et qu’un journaliste qui perd sa job ne fait pas plus pitié qu’un commis qui perd la sienne.

Vous avez raison.

Reste qu’on parle ici d’une industrie au grand complet qui est en train de suffoquer, étranglée par le «vampire des médias» qu’est Facebook.

Une entreprise dont le rôle est de poser des questions aux gens en autorité.

Je ne veux pas sortir le mot en D («Démocratie»), mais reste que moins il y a de médias, dans une société, moins il y a de pluralité de voix, et plus cette société va mal.

Et quand je parle de médias, je ne parle pas de BIGBOOBS-AND-CONSPIRACIES.COM.

Il n’y a pas 36 solutions. Soit on met Facebook au pas. Soit le gouvernement vient en aide aux médias.

Vous pouvez aussi faire votre part en vous abonnant à votre média préféré et en utilisant son application pour lire ce qu’il a à vous dire.