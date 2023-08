Les Blue Jays peuvent-ils finir au sommet de la meilleure section du baseball?

Ayant éprouvé des ennuis la fin de semaine dernière, les Blue Jays de Toronto demeurent très bien placés pour accéder aux séries éliminatoires, mais ils ne refuseraient pas la première place de leur puissante section, ce qui représenterait un grand accomplissement.

En date de lundi, les cinq formations de l’Est de la Ligue américaine de baseball revendiquaient une fiche supérieure à la barre de ,500. Aussi, la marge de manœuvre sera mince d’ici la fin du calendrier régulier prévue le 1er octobre. Détenant la dernière position donnant accès à la phase d’après-saison, la troupe du gérant John Schneider devra gagner plus souvent qu’à son tour pour tenter de garder à distance notamment les Red Sox de Boston et les Yankees de New York, respectivement quatrièmes et cinquièmes de la division.

Même si les Jays accusent huit matchs de retard sur la tête détenue par les Orioles de Baltimore, l’espoir subsiste, car une visite chez les meneurs est à l’horaire du 22 au 24 août. De plus, quelques confrontations contre des rivaux faibles comme les Athletics d’Oakland, les Rockies du Colorado et les Nationals de Washington pourraient leur permettre d’amasser de précieuses victoires. Mais pour cela, il faudra que l’attaque produise, comme ce fut le cas dans un gain de 11 à 4 aux dépens des Cubs de Chicago, dimanche.

«Un circuit de trois points tôt dans la rencontre est immense. Nous avons eu une bonne approche fondée sur la patience, a commenté au site MLB.com Schneider en évoquant le circuit de trois points de Daulton Varsho, claque à l’origine d’une poussée de cinq points en deuxième manche. Nous avons travaillé fort et obtenu les gros coups sûrs au moment important. C’est un enjeu que nous avons discuté pendant longtemps et ce qu’on a réussi cette fois.»

Retour attendu

Une bonne nouvelle risque d’être reçue avec beaucoup de soulagement dans le vestiaire prochainement, car Bo Bichette s’approche d’un retour au jeu. Blessé au genou le mois passé, le joueur d’arrêt-court semblait plus à l’aise au cours de ses récents entraînements sur le terrain.

«Il s’est déplacé aisément samedi et dimanche. Il est de plus en plus près et il doit répondre à tous les critères avant de revenir», a souligné le gérant au quotidien "Toronto Sun". Il se présentera pour une séance lundi et nous déterminerons la suite à partir de là.»

Les Phillies de Philadelphie seront de passage au Rogers Centre mardi et mercredi.