L'Ukraine revendique de petites avancées dans l'Est et le Sud

L'Ukraine a revendiqué lundi quelques gains dans l'est et le sud du pays, de petites avancées dans le cadre de son éreintante contre-offensive lancée il y a deux mois pour libérer ces territoires occupés par la Russie.

Dans l'Est, la bataille pour Bakhmout continue de faire rage, et ce depuis un an. Prise en mai par les Russes après des mois de sanglants combats, ce sont désormais les troupes de Moscou qui sont sur la défensive dans cette citée ravagée, devenue un symbole de la guerre.

«Dans le secteur de Bakhmout, 3 km2 ont été libérés la semaine dernière. Au total, 40 km2 ont déjà été libérés sur le flanc sud du secteur de Bakhmout», a annoncé Ganna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense.

L'Ukraine est par contre en difficulté plus au nord, autour de Koupiansk, si bien qu'elle n'a pu «concentrer (ses) forces sur l'offensive dans le secteur de Bakhmout», selon Mme Maliar.

Le ministère russe de la Défense a affirmé de son côté lundi dans son communiqué quotidien avoir «repoussé avec succès» des attaques dans la zone de Koupiansk, où il avait revendiqué des gains la semaine dernière et où l'Ukraine a en conséquence ordonné des évacuations de dizaines de petites localités.

Concernant le front sud, où les forces ukrainiennes cherchent à trouver depuis des semaines les points faibles des lignes de défense russes, faites de champs de mines, de tranchées et de pièges anti-chars, Mme Maliar est restée vague, faisant état néanmoins de progrès.

Besoin urgent d'armements

«Les hostilités se poursuivent dans la localité de Urojaïné, nous avons certains succès», a-t-elle estimé.

Enfin, dans la région de Kherson (Sud), la vice-ministre a fait état d'«actions» menées par «certaines unités» ukrainiennes sur la rive orientale du Dniepr, où l'armée russe s'est retirée en novembre 2022, le fleuve devenant la ligne de front.

La Russie, Vladimir Poutine en tête, répète à l'envi que la contre-offensive ukrainienne a déjà échoué.

Forte d'une aide militaire occidentale conséquente, l'Ukraine l'a lancée en juin pour chasser l'occupant russe.

Kiev a préparé l'opération pendant des mois, accumulant les ressources et formant les recrues. Pendant ce temps, les Russes ont bâti de leurs côtés de puissantes défenses, si bien que l'armée ukrainienne n'avance que très péniblement.

Les dirigeants ukrainiens reconnaissent que les combats sont rudes, mais relèvent que les premiers résultats sont là et qu'il leur faut plus de missiles longue-portée pour ravager les arrières russes.

C'est le message qu'a encore entendu le ministre allemand des Finances Christian Lindner, en visite lundi à Kiev.

Obsèques d'un petit garçon

«J'ai souligné que l'Ukraine a un besoin urgent d'armements. Nous comptons sur nos partenaires pour comprendre la situation et que cela ne peut pas être reporté», a jugé le maire de Kiev Vitali Klitschko après avoir reçu M. Lindner.

La Russie poursuit en outre sa campagne de bombardements de l'Ukraine, affirmant détruire des entrepôts et des baraquements de militaire.

Mais sur le terrain, ce sont aussi des restaurants, des hôtels, des habitations qui sont détruits, faisant morts et blessés.

Un petit garçon de huit ans doit être enterré lundi dans la région d'Ivano-Frankivsk (ouest), située à des centaines de kilomètres du front et rarement bombardée.

Selon Kiev, il a été tué lorsqu'un missile hypersonique Kinjal, qui visait un aérodrome, s'est finalement abattu sur une maison.

Odessa, important port ukrainien en mer Noire, a été lui attaqué dans la nuit de dimanche à lundi par vingt-trois drones et huit missiles, selon l'armée ukrainienne.

Transport maritime

Ces engins ont été abattus par la défense antiaérienne, selon la même source, mais leurs débris ont endommagé un supermarché, dont trois employés ont été blessés. Selon la mairie, des crèches et maternelles ont aussi subi des dégâts.

Le ministère russe de la Défense a lui affirmé avoir détruit dans la nuit un site de construction de drones maritimes utilisés par l'Ukraine pour frapper la flotte russe en mer Noire, sans plus de précisions.

Toujours en mer Noire, l'Ukraine a dénoncé lundi les tirs de sommations russes en direction d'un navire cargo la veille, qui devait se rendre au port fluvial d'Izmaïl.

Le Danube est l'une des principales voies de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin en juillet à l'accord sur les exportations de céréales.

«Ces actions illustrent la politique délibérée de la Russie de menacer la liberté de navigation et la sécurité du transport maritime marchand», a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Enfin, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir annihilé une attaque de drones «au-dessus du territoire de la région de Belgorod», frontalière de l'Ukraine.