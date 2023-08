Marilou profite de sa visibilité pour parler d’anxiété et de santé mentale dans le but d’aider les gens à se sentir moins seuls

La chanteuse et femme d’affaires Marilou a fait œuvre utile dimanche soir en publiant un message d’espoir pour ses 315 00 abonnés sur Instagram. La jeune maman y raconte sa victoire sur l’anxiété et la peur dans le but avoué de jeter la lumière sur des réalités souvent cachées.

Marilou a eu envie d’employer sa visibilité à bon escient en parlant publiquement de sa plus récente réussite: elle a passé sa toute première semaine de vacances avec ses enfants sans vivre d’anxiété depuis qu’elle est mère.

«Aujourd’hui, après des mois sans avoir été sous l’emprise de mes angoisses, je peux affirmer que rien ne me rend plus fière que de ne pas avoir abandonné ma thérapie et ma recherche personnelle dans un monde où la consultation est encore perçue comme étant une béquille pour les faibles», écrit celle qui confie avoir fait sa première crise d’angoisse en 2016.

«Je trouve que rien ne demande plus de courage que d’aller chercher de l’aide pour plonger en soi-même», poursuit-elle.



L’artiste de 32 ans qui lancera son nouvel album Traits d’union dans un mois explique se mettre souvent au lit en se demandant à quoi lui sert autant de visibilité, «si ce n’est pas pour mettre en lumière ce genre de réalité qu’on aime souvent mieux masquer.»

Sans se considérer comme un exemple à suivre, et consciente qu’elle n’est pas à l’abri d’autres épreuves, elle insiste sur le fait qu’elle a souvent trop d’attention en tant que personnalité, alors que la santé mentale et émotionnelle des gens devrait en avoir davantage.

Son message a été aimé et salué par de nombreux abonnés connus et inconnus du grand public. «De la visibilité utile, ça sert à ça», a notamment commenté l’animateur de Tout le monde en parle, Guy A. Lepage.