La Fondation FAIS (Fondation pour les Aînés et l’Innovation Sociale) de Québec, qui a pour mission de contribuer à l’amélioration de la santé durable, à la qualité de vie et à l’inclusion sociale de la population de la Capitale-Nationale, notamment les personnes aînées, par le soutien des milieux de soins ainsi que par le financement et la promotion d’initiatives, de projets d’innovation sociale et d’activités de recherche, annonce plusieurs nominations au sein de son conseil d’administration. Anne Demers, (photo 1), directrice générale au Regroupement des offices d’habitation du Québec ; Mélanie Gingras (photo 2) , directrice, Direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées – volet soutien à domicile, services gériatriques et soins palliatifs et de fin de vie au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la Capitale-Nationale et Michael Hodgson (photo 3), chef, Opérations immobilières Défense nationale au Gouvernement du Canada, siègeront au CA à titre d’administratrices et administrateur.

Trois fois plus grand

Le complexe de divertissement KCR (auparavant KCR Karting) de Château-Richer (à 15 minutes de Québec) vient d’investir près de 5M$ afin de bonifier l’expérience-client. Depuis peu, l’entreprise familiale de deuxième génération (depuis 25 ans) propose à sa clientèle de profiter, en marge de sa réputé piste de course, d’un imposant complexe de divertissement qui passe de 4500 pieds carrés à 13 000 pieds carrés, ouvert à l’année, et abritant de nombreux services dont un vaste restaurant avec terrasse offrant une vue panoramique, un bar, un nouveau simulateur de F1 offrant une expérience particulièrement réaliste, un circuit de mini-karts électriques pour enfants, une boutique spécialisée en vente, pièces et accessoires et même une piscine extérieure et sa terrasse. Avec cet agrandissement, le complexe situé au 164 Route de Saint-Achillée à Château-Richer peut désormais accueillir en karting de 475 à 600 personnes par jour, et jusqu’à 350 clients en restauration. Le nouveau complexe permet également à KCR de désormais offrir le karting sur glace en hiver. Renseignements : https://www.kcr-karting.com.

Un passionné nous a quitté

La triste nouvelle est tombée en fin de semaine sur les réseaux sociaux soit celle nous apprenant le décès subit de Denys Paul-Hus (photo), survenu vendredi après-midi à l’âge des 75 ans. Originaire de Granby, Denys avait porté, avec passion, plusieurs chapeaux au cours des dernières années. Il fut président du concours de vins Sélections Mondiales des Vins Canada (SMV Canada) et Coupe des nations ; cofondateur, en 1996 du Magazine Prestige de Québec (pour lequel j’ai été collaborateur au début) ; ex-président et organisateur du Gala de la restauration de Québec (gala que j’ai animé à plusieurs reprises) et du Festival de la Gastronomie de Québec ; président et fondateur de la Corporation des Restaurateurs de Québec et chevalier de la Commanderie des Costes-du-Rhône et membre de l’Association des Vignerons du Québec. Il me remerciait à chaque 20 décembre de souligner son anniversaire de naissance dans ma page. Permettez-moi d’offrir à sa conjointe France, à ses fils Pierre Paul-Hus, député conservateur de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles à Ottawa et Daniel Paul-Hus, installé à Cozumel au Mexique, ainsi qu’à toute la famille, mes plus sincères condoléances.

Anniversaires

Fernand Marcotte Junior (photo), quintuple champion canadien (boxe), auteur d’une fiche de 51-14-4 (32 K.-O.) en 25 ans de carrière professionnelle. Son combat le plus mémorable celui contre l’américain Sugar Ray Leonard (photo) en 1979, 75 ans...Stevens Melançon, conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial et président de l’arrondissement de Beauport, 63 ans...Denis Servais, retraité, ex-président de Sport’Aide (2017-2019), ex-président de Baseball Québec et de l’Association du loisir municipal et Sports Québec...Shea Weber, défenseur dont le contrat appartient aux Coyotes de l’Arizona (LNH), 38 ans...Josh Gorges, ex-défenseur des Canadiens et Sabres (LNH), 39 ans...Halle Berry, actrice américaine, 57 ans...Emmanuelle Béart, actrice française, 58 ans...Magic Johnson, joueur de basketball (1979-91 et 1996: Lakers), 64 ans...Steve Martin, acteur américain, 78 ans.

Disparus

Le 14 août 2022 : « Butch » Thompson (photo), 78 ans, pianiste et clarinettiste de jazz américain surtout connu pour ses performances de ragtime... 2020 : Joseph Norton, 70 ans, Grand Chef mohawk de Kahnawake... 2016 : Fyvush Finkel, 93 ans, acteur américain (Un drôle de shérif) ... 2015 : Jean-Paul Sylvain, 78 ans, chroniqueur arts et spectacles au Journal de Montréal et de Québec... 2014 : Frank Udvari, 90 ans, arbitre de la LNH pendant les années 50 et 60... 2013 : Elsa Lessonini, 48 ans, actrice et réalisatrice, fille de la comédienne Rita Lafontaine... 2013 : Lisa Robin Kelly, 43 ans, actrice américaine... 2012 : Nicole Leclerc, 46 ans, VP, Biscuits Leclerc Ltée... 2009 : Ted Kennedy, 83 ans, ancien capitaine des Maple Leafs de Toronto (LNH) ... 2007 : Phil Rizzuto, 89 ans, joueur d’arrêt-court des Yankees de NY... 1999 : Pee Wee Reese, 81 ans, joueur d’inter des Dodgers de Brooklyn et Los Angeles... 1988 : Enzo Ferrari, 90 ans, célèbre constructeur automobile... 1972 : Pierre Brasseur, 66 ans, comédien français.