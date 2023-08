Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 15 août qui valent le détour.

Tennis: Hubert Hurkacz c. Thanasi Kokkinakis

MARTIN BAZYL / AGENCE QMI

Malgré son élimination en huitième de finale de l’Omnium Banque Nationale de Toronto la semaine dernière, Hubert Hurkacz (20e joueur sur la planète) s’est bien débrouillé. Le Polonais a donné du fil à retordre au numéro un mondial Carlos Alcaraz. L’Espagnol a gagné de peine et de misère le duel en trois manches de 3-6, 7-6 (2), 7-6 (3). De plus, Hurkacz a été excellent au service en réalisant huit as dans l’affrontement en plus d'avoir réussi 52% de ses premières tentatives de service. Le tennisman de 26 ans affronte Thanasi Kokkinakis (78e raquette mondiale) en lever de rideau du tournoi de Cincinnati. L’Australien a également connu un beau parcours la semaine dernière à Toronto puisqu’il s’est incliné en quart de finale contre Lorenzo Musetti (18e joueur au monde). Avant la rencontre de mardi, Kokkinakis et Hurkacz ont croisé le fer à une reprise en carrière et c’est Hurkacz qui a eu le dessus.

Prédiction: Victoire de Hubert Hurkacz en trois manches - 3,60

Soccer: Angleterre c. Australie

On peut s’attendre à un duel de choc pour cette demi-finale à la Coupe du monde féminine de la FIFA. L’Angleterre a connu un parcours parfait avec un dossier de 3-0-0 en phase de groupe avant de battre le Nigeria aux tirs au but et la Colombie 2-1 en quart de finale. Pour ce qui est de l’Australie, elle n'a subi qu'une seule défaite pendant la phase de groupe, soit contre le Nigeria. L'Angleterre a réalisé trois blanchissages dans le tournoi, tandis que l'Australie en a inscrit quatre. Cependant, étant donné que ce match se déroule à Sydney, cela risque d’avantager les locaux.

Prédiction: Victoire de l’Australie - 3,25

Soccer: Inter Miami CF c. Union de Philadelphie

Getty Images via AFP

L’arrivée du légendaire Lionel Messi avec l’Inter Miami CF a sans aucun doute eu un impact fort positif sur le Club de la Floride. Miami est actuellement sur une séquence de cinq victoires consécutives. L’Argentin a d’ailleurs inscrit huit buts en cinq parties depuis son arrivée avec l’Inter Miami CF, qui a causé une surprise en battant le Charlotte FC par la marque de 4 à 0 en quart de finale de la Leagues Cup.

Prédiction: Victoire de l’Inter Miami CF - 2,20