[PHOTOS] L'ère post-Patrick Roy est officiellement lancée chez les Remparts

Les visages habituels se faisaient rares dans le hall d’entrée du Pavillon de la jeunesse, lundi, à l’ouverture du camp d’entraînement des recrues de Remparts.

À l’exception, bien sûr, de quelques vieux routiers qui travaillent dans l’ombre, de Nicole Bouchard, nouvellement promue directrice générale adjointe, qui s’affairait à prendre les présences et à diriger les joueurs invités à cette première partie du camp, et de Simon Gagné, qui occupe désormais les fonctions de directeur général, depuis le départ de Patrick Roy.

Quelques semaines à peine après avoir remporté coup sur coup le Trophée Gilles-Courteau et la Coupe Memorial – d’ailleurs toutes deux bien en vue dans l’entrée –, c’est une nouvelle page d’histoire qui s’amorce cette semaine pour les «Diables rouges».

Photo Agence QMI, Pascal Huot

Deux trophées qu’ils espèrent retrouver vite

Une page blanche, sur laquelle le nouvel entraîneur-chef, Éric Veilleux, explique avoir toute la latitude pour écrire ce que ce sera cette saison de reconstruction, mais dans laquelle les Remparts espèrent tout de même être «compétitifs», mentionne Gagné.

Les deux prestigieux trophées n’étaient d’ailleurs pas présents par hasard, lundi.

«Ça démontre où on veut s’en aller, note le directeur général. Oui, ils vont nous quitter dans quelques semaines, mais le but, c’est de les ramener le plus rapidement possible.»

«On a une histoire derrière tout ça, on est une organisation qui veut gagner, et avoir les deux trophées ici, ça démontre aux joueurs, aux parents que ça va être ça aussi le but dans le futur», ajoute-t-il.

Photo Agence QMI, Pascal Huot

Des postes surtout à l’attaque

Et la différence avec les récentes saisons de l’équipe, où l’objectif était le titre ultime et donc, plusieurs joueurs établis dans les rangs, c’est qu’il y aura des postes à gagner cette année pour les 46 hockeyeurs qui ont amorcé leur saison lundi.

À l’attaque, en défensive, devant le filet... mais surtout à l’attaque, souligne le nouveau directeur général.

«L’an dernier, j’ai regardé des matchs des Remparts [en séries]]. Il y avait beaucoup de scoreurs. Je les ai remarqués... mais ils sont partis», lance Éric Veilleux, sourire en coin.

Photo Agence QMI, Pascal Huot

«Mais chaque coup de patin va compter. Tout ce qu’on va voir va entrer en ligne de compte», prévient l’entraîneur-chef à l’intention de ses recrues, lui qui a sauté sur la glace avec le groupe en après-midi, en dépit d’une opération à la hanche qui limite pour l’instant ses sorties de course à pied.

Un été mouvementé pour le «coach»

Veilleux détient une longue feuille de route dans le hockey junior, qui a dirigé pendant sept saisons les Cataractes de Shawinigan, en plus de passer deux années à la barre du Drakkar de Baie-Comeau, puis une autre, plus récemment, avec les Mooseheads de Halifax.

Mais les quatre plus récentes campagnes, le successeur de Patrick Roy les a passées dans la Ligue américaine, avec le Crunch de Syracuse, où il agissait comme adjoint.

Maintenant installé à Québec après un été mouvementé où tout est allé très vite (il a été nommé le 6 juillet), le pilote ne voit pas beaucoup de différence entre diriger des pros et diriger des joueurs d’âge junior.

«Du hockey, ça reste du hockey», relève-t-il, tout en expliquant être entré en contact dans les dernières semaines avec les vétérans qui seront de retour.

«Les plus jeunes ici ont 16 ans, les plus jeunes dans la Ligue américaine ont 20 ans. Tout dépendant d’où ils viennent, il y a plus de travail avec certains qu’avec d’autres.»

Excitant et intimidant

Parmi les nouvelles têtes de (presque) 16 ans présentes lundi, il y avait notamment le joueur de centre Nathan Quinn.

Celui pour qui Patrick Roy, dans l’un de ses ultimes gestes à titre de directeur général, était allé chercher un choix plus hâtif au repêchage afin de le sélectionner au 25e rang, en juin.

Photo Agence QMI, Pascal Huot

Quinn, un produit des Riverains du collège Charles-Lemoyne, qui mesure 5 pi 11 po et pèse 161 lb, a été accueilli par des micros et des caméras à son arrivée au Pavillon de la jeunesse.

Oui, il trouvait cela «excitant», et même un peu intimidant, à l’instar de la proximité du Centre Vidéotron, situé tout juste à côté.

Mais ce dont il a surtout parlé de cette opportunité de se tailler un poste du sein de l’équipe dès son premier camp.

«Ça me pousse à travailler encore plus fort. [...] Je veux montrer mon quotient hockey», relève celui qui connaît déjà plusieurs autres joueurs parmi les recrues de l’organisation, sans doute tout aussi désireuses de faire partie de cette nouvelle page d’histoire à écrire.

Plusieurs postes laissés vacants

Exit les Théo Rochette, Zachary Bolduc, Nathan Gaucher, James Malatesta, Nicolas Savoie et William Rousseau. Ils ne seront que quelques revenants samedi, quand s'amorcera officiellement le camp des Remparts.

Il y aura donc, effectivement, plusieurs chandails à remplir par quelques-uns des 46 recrues ou joueurs autonomes qui ont signé des pactes durant l'entre-saison et qui foulaient la glace lundi.

Voici la liste complète des joueurs qui participeront au camp officiel des Remparts... en attendant que d'autres noms, ayant fait bonne impression cette semaine, s'y ajoutent.

Gardiens de buts

Jérémy Bégin

18 ans

Everest de la Côte-du-Sud

Quentin Miller

18 ans

Remparts de Québec



Attaquants



Daniel Agostino

19 ans

Remparts de Québec

Pierre-Étienne Cloutier

17 ans

Condors du Cégep Beauce-Appalaches



Davis Cooper

20 ans

Remparts de Québec



Kassim Gaudet

19 ans

Remparts de Québec



Elliot Lavoie

20 ans

Remparts de Québec/Everest de la Côte-du-Sud

Charles Savoie

20 ans

Remparts de Québec

Charles-Olivier Villeneuve

20 ans

Cataractes de Shawinigan



Jason Beaulieu

18 ans

Dynamiques du Cégep Sainte-Foy



Andrew Gweon

19 ans

Remparts de Québec



Carl-Anthony Massé

19 ans

Patriotes du Cégep Saint-Laurent



Charles-Antoine Beauregard

19 ans

Foreurs de Val-d'Or/Islanders Hockey Club U18 AAA



Mikael Huchette

20 ans

Remparts de Québec



Zachary Marquis-Laflamme

19 ans

Remparts de Québec



Défenseurs

Thomas Darcy

19 ans

Remparts de Québec



Bruno Jalasti

17 ans

Finlande



Vsevolod Komarov

19 ans

Remparts de Québec



Simon Maltais

20 ans

Océanic de Rimouski



Antoine Michaud

19 ans

Olympiques de Gatineau



Vincent Murray

17 ans

Remparts de Québec/Intrépide de Gatineau



Matthew Wener

18 ans

Remparts de Québec