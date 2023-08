Pologne: arrestation de deux Russes diffusant du matériel de propagande de Wagner

Deux Russes «diffusant du matériel de propagande» du groupe paramilitaire russe Wagner à Varsovie et Cracovie ont été placés en détention en Pologne, a annoncé lundi le ministre polonais de l'Intérieur.

«Les deux ont été accusés d'espionnage et arrêtés», a déclaré Mariusz Kaminski sur la plateforme X (anciennement Twitter).

L'agence polonaise de contre-espionnage a précisé que les deux Russes, présentés comme Alexeï T. et Andreï G., avaient été arrêtés vendredi après avoir distribué 300 tracts dans des lieux publics de Cracovie et Varsovie, les deux plus grandes villes du pays. Les tracts renvoyaient à des «sites internet de recrutement» pour le groupe Wagner.

«Les Russes détenaient sur eux plus de 3000 pièces de propagande en faveur du groupe Wagner qui leur avaient été remises à Moscou», a indiqué l'agence.

Les deux hommes qui devaient recevoir "plus de 500.000 roubles" (environ 4500 euros) pour cette activité, avaient prévu de quitter la Pologne samedi dernier, a-t-elle encore détaillé.

Des médias polonais ont fait état la semaine dernière d'autocollants avec le logo Wagner et des inscriptions en anglais indiquant «Nous sommes ici - rejoignez-nous», ainsi que des codes QR redirigeant vers un site internet russe sur le groupe de mercenaires.

Selon le quotidien «Gazeta Wyborcza», les autocollants ont été signalés à la police polonaise par les habitants de Cracovie et de la capitale Varsovie, les deux plus grandes villes du pays.

La Pologne a récemment mis en garde contre d'éventuelles provocations provenant du groupe de mercenaires.

La Lituanie et la Pologne ont averti à plusieurs reprises leurs alliés de l'OTAN que les mercenaires de Wagner pourraient notamment se faire passer pour des demandeurs d'asile, dans une tentative de traverser la frontière entre le Bélarus et l'UE.

Varsovie prévoit de déployer à terme quelque 10 000 soldats pour protéger, à titre «dissuasif», sa frontière orientale avec le Bélarus, allié de Moscou.