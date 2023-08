Un été particulièrement humide au Québec

Si l’été n’a été marqué que par un seul épisode caniculaire, il a surtout été mené par un taux d’humidité particulièrement élevé au Québec.

«Ce sont les seuls trois jours à 30 degrés qu’on a connu cet été [du 31 mai au 2 juin], il n’y a pas non plus eu beaucoup de 30 degrés cette année, et il n’y a pas non plus eu beaucoup de périodes prolongées de temps chaud», a affirmé Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada à l’Agence QMI.

Il n’est pas possible de déterminer avec précision si ce nombre est dans la moyenne des années précédentes.

«Il n’y a pas de nombre parce qu’on a vu des étés avec quatre ou cinq [canicules] et des étés où il n’y en a aucune. Habituellement, on en a environ deux par année, mais c’est un chiffre dans ma tête, ce n’est pas un vrai chiffre en tant que tel», a ajouté le météorologue.

La définition de canicule à Environnement Canada correspond à 30 degrés sur trois jours, a expliqué l’expert, précisant qu’il s’agit d’un outil de référence et non d’un fait scientifique.

«En termes de poussées de chaleur, si on compte du mois de juin et qu’on va jusqu’au mois de septembre, on en a un petit nombre par année, habituellement plus qu’une, [...] mais ce n’est pas du tout anormal d’en avoir qu’une», a-t-il indiqué.

Cette année n’est donc pas exceptionnelle, lorsqu’on parle de canicule. Pour ce qui est des températures, elles se sont, en moyenne, situées au-dessus des normales tout au long de l’été dans la province. En revanche, la période estivale a été particulièrement marquée par l’humidité, et ce n’est pas seulement en raison des précipitations.

«Il y a eu plus de pluie, mais dans l’air, l’humidité était quand même un peu plus fréquemment élevée qu’à l’habitude, ce qui a aidé à générer des averses et des risques d’orages», a poursuivi Simon Legault.

«C’est un peu particulier de n’avoir pas tant eu de chaleur, mais [...] plus d’humidité cette année», a-t-il ajouté.

Le mois de juillet a même connu un record de pluie à Montréal et à Québec. Pour le mois d’août, à Gaspé, le record de pluie est déjà battu.

«Ç’a été des mois très arrosés selon les endroits, mais au final, il y a peut-être certains endroits qui pourraient avoir vécu une période d’été – juin, juillet, août – la plus pluvieuse de leur histoire, mais il faudra conclure le mois d’août pour être certain», a détaillé l’expert.

En ce qui concerne la fin de l’été, il faudra encore être patients pour savoir s’il se passera sous la pluie ou non, selon lui.