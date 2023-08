Une explosion fait trois morts dans un hôtel en Afghanistan

Trois personnes ont été tuées et sept blessées dans une explosion, dont on ignore la cause, lundi dans un hôtel de la ville de Khost, dans l'est de l'Afghanistan, près de la frontière avec le Pakistan, ont indiqué les autorités locales.

• À lire aussi: Iran: quatre nouvelles arrestations après l'attaque d'un sanctuaire chiite

• À lire aussi: Une délégation américaine fait pression sur les talibans pour les droits des femmes

Le porte-parole de la police de Khost, contacté par l'AFP, n'a pas voulu donner plus de détails sur l'explosion et l'on ignorait dans l'après-midi s'il s'agissait d'un accident ou d'un attentat.

Un enquête des forces de sécurité sur la cause de l'explosion survenue dans un hôtel du centre-ville de Khost vers 11h00 (06h30 GMT) est en cours, a expliqué dans un communiqué la police de Khost.

Les trois personnes tuées sont des civils, a précisé le porte-parole de la police. Les sept blessés ont été transportés à l'hôpital.

Selon la même source il s'agit de citoyens afghans et de personnes ayant fui en Afghanistan depuis la région pakistanaise située juste de l'autre côté de la frontière.

Un photographe de l'AFP a indiqué que des magasins situés à proximité de l'explosion avaient été endommagés et que le site était bloqué.

La sécurité en Afghanistan s'est considérablement améliorée depuis que les talibans ont repris le pouvoir en août 2021, chassant le gouvernement soutenu par les États-Unis et mettant fin à 20 ans de guerre.

Le groupe État islamique (EI) reste néanmoins une menace.

Le Pakistan a également été témoin d'une augmentation spectaculaire des attaques, principalement dans les régions limitrophes avec l'Afghanistan, revendiquées à la fois par l'EI et par le Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), groupe distinct des talibans afghans mais avec lesquels ils partagent la même idéologie.

La province de Khost, qui borde le Pakistan, est connue pour être un refuge de longue date des opposants au pouvoir. Les opérations militaires pakistanaises menées au fil des ans dans la région ont poussé des milliers de personnes à fuir vers l'Afghanistan en traversant la frontière.