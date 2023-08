Une rente qui garantit un revenu stable à vie

Petite devinette: cette rente combine les avantages d’une rente viagère et d’une assurance-vie permanente. De quoi s’agit-il? Une rente assurée, qui garantit un revenu stable à vie en plus de verser le capital à vos héritiers à votre décès.

Lorsqu’on est à la retraite, on recherche avant tout la stabilité et la prévisibilité. Autrement dit, un revenu régulier sans avoir à se soucier des soubresauts des marchés qui pourraient réduire les rendements sur nos placements.

«La rente assurée fait partie des stratégies de décaissement à considérer pour la retraite. Elle permet de bénéficier d’un revenu garanti à vie, généralement supérieur après impôts par rapport aux placements traditionnels. Non seulement elle garantit une sécurité financière à l’abri des fluctuations, mais la rente assurée peut également offrir des avantages fiscaux intéressants», indique Sylvain De Champlain, planificateur financier et président du Groupe De Champlain.

Une rente et une assurance vie combinée

Il existe différents types de rentes. La rente viagère permet de recevoir un montant identique jusqu’à la fin de ses jours. Elle peut être garantie pour une période déterminée, et si vous décédez avant la fin de celle-ci, ce sont vos héritiers qui continueront à la percevoir jusqu’à la fin de cette période.

La rente certaine, quant à elle, verse un montant garanti pendant une durée déterminée. Vous décédez avant? Là encore, ce sont vos héritiers qui toucheront la rente.

Quant à la rente prescrite, elle offre un statut fiscal privilégié pour les placements non enregistrés, car seul l’intérêt est imposable. De plus, les versements seront toujours composés du même montant d’intérêts et de capital, ce qui nivelle le montant imposable.

La rente assurée est la combinaison d’une rente viagère prescrite et d’une assurance vie. Elle permet de préserver votre capital tout en vous offrant un revenu garanti plus élevé que ceux issus de placements traditionnels et une structure fiscale avantageuse. Qui plus est, le capital est garanti et sera intégralement versé à votre décès à vos héritiers, ce qui n’est pas le cas d’une rente viagère ou certaine. En plus de la rente, il faudra toutefois souscrire à une assurance vie.

Un statut fiscal privilégié

Sylvain De Champlain souligne que placer son argent dans des CPG peut actuellement sembler plus avantageux, puisque leurs taux d’intérêt sont supérieurs à 4%, mais qu’en revanche ils sont 100% imposables. «Du côté de la rente assurée, les montants retirés seront constitués d’une importante portion de capital et d’une faible part d’intérêts. Ces derniers seront les seuls montants imposables», explique-t-il. Même si l’on ajoute à cela le coût de l’assurance vie, au bout du compte, le montant net perçu sera plus avantageux.

«Compte tenu du fait que le risque est nul pour l’assureur, puisque l’assuré détient également une rente, il sera possible de souscrire à une assurance vie alors que normalement, notre situation ferait en sorte que l’on ne serait pas assurable», ajoute-t-il.

À qui ça s’adresse?

Sylvain De Champlain indique qu’il existe plusieurs outils de décaissement en vue de la retraite, et que la retraite assurée est l’un d’entre eux. «Elle est idéale pour les personnes qui sont préoccupées par les fluctuations des marchés et qui souhaitent recevoir un revenu garanti jusqu’à la fin de leurs jours, tout en léguant le capital à leurs héritiers», dit-il. Il précise qu’avec l’augmentation de l’espérance de vie et du risque de longévité – autrement le risque de survivre à son épargne – les rentes sont des produits intéressants pour ceux qui veulent assurer leur sécurité financière.

L’âge idéal pour l’acheter est d’environ 65-70 ans, car le faire plus tôt réduira les montants versés, alors qu’en l’acquérant plus tard, l’assurance vie sera plus coûteuse.

Le planificateur mentionne que ce type de rente est toutefois un pensez-y-bien, car elle n’offre pas de flexibilité et qu’il ne sera pas possible de modifier les versements. «Il est donc préférable de l’utiliser dans une stratégie mixte et de conserver des liquidités au cas où on aurait besoin de davantage d’argent. Sur 1 M$ par exemple, consacrez 200 000 à 300 000$ à votre rente et conservez le reste dans d’autres véhicules d’épargne ou de placements», recommande-t-il.

CONSEILS: