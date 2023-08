BOUFFARD ROULEAU, Anne-Marie



C'est avec beaucoup d'émotion que nous annonçons le décès de notre bien-aimée maman, Anne-Marie Bouffard. Elle nous a quittés le 10 août dernier à l'âge de 92 ans. Nous trouvons du réconfort dans le fait qu'elle repose désormais en paix. Cette femme extraordinaire était d'une grande générosité et d'un dévouement sans égal. Sa bienveillance et son amour inconditionnel se sont manifestés dans tous les aspects de sa vie. Maman, tu laisses dans le deuil tes cinq enfants, ta descendance ainsi que tous les gens qui ont eu la chance de t'aimer et de te côtoyer. Tu as maintenant retrouvé l'amour de ta vie, ton beau Paulo. Aujourd'hui, vous êtes enfin réunis et vous veillez sur nous en vous tenant la main. Tu seras à jamais une source d'inspiration et nous promettons de perpétuer ton héritage de bonté et d'amour à travers les générations.La famille vous accueillera auà compter de 11h.Nous invitons tous ceux qui l'ont connue et aimée à se joindre à nous pour ce dernier hommage. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 18 août à 14h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".