Zéro impôt payé sur des gains de 35 milliards $ pour les plus riches

Alors que les revenus d’emplois, de prestations de retraite, d’intérêts... sont entièrement imposables, seulement la moitié des revenus tirés des gains en capital est imposable.

Qui bénéficie le plus de cet alléchant traitement fiscal? Les contribuables riches.

Selon les dernières données fiscales, à eux seuls 199 310 riches contribuables canadiens, dont 35 480 Québécois, ont ainsi empoché en 2020 des gains en capital de quelque 35 milliards $ totalement à l’abri de l’impôt. Ce qui représente un revenu non imposable d’environ 175 600$ par tête de riche contribuable.

Voici la répartition des 35 milliards $ de gains sur lesquels aucun impôt n’a été prélevé:

- 27,3 milliards $ de gains en capital sur la revente d’actions et autres placements;

- 2,8 milliards $ de gains réalisés avec les options d’achat de titres;

- 4,8 milliards $ de gains en capital avec les «petites entreprises».

PIRE ENCORE...

Fait à souligner à gros trait rouge: il y a eu en 2020 quelque 1410 riches contribuables (incluant 370 Québécois) qui ont «réussi» le tour de force de ne pas payer une cenne d’impôt sur leurs revenus de 250 000$ et plus.

On conviendra que cela génère de la suspicion envers notre système fiscal!

Par «tête de riche contribuable», on entend ici ceux qui ont déclaré un revenu de 250 000$ et plus. Revenu Canada a dénombré en 2020 un total de 373 110 contribuables canadiens dans cette catégorie de revenu, dont 65 380 Québécois.

Ces «riches» ne représentent qu’une minuscule fraction de l’ensemble des contribuables, soit à peine 1,26%.

LES DIVIDENDES

L’autre catégorie de revenu où les «riches» sont très actifs... ce sont les revenus de dividendes tirés de sociétés canadiennes imposables. Ils ont encaissé 41% desdits dividendes versés à l’ensemble des contribuables canadiens.

Il faut savoir que les dividendes bénéficient d’un traitement fiscal avantageux, étant eux-mêmes imposés à des taux inférieurs aux revenus d’intérêts, d’emplois, de prestations de retraite, etc.

CELA DIT...

Il faut reconnaître que «nos» riches contribuables de 250 000$ et plus payent tout de même une sacrée facture d’impôt.

Bien qu’ils ne représentent qu’une petite fraction (1,26%) des 29,6 millions de contribuables canadiens, ils ont assumé près de 25% de l’ensemble de la facture de l’impôt fédéral. Ils ont en effet versé en 2020 la somme de 42,4 milliards d’impôt fédéral sur un total de 170 milliards.

En termes de revenu total, nos «riches» ont déclaré la rondelette somme de 202 milliards $ (12,6% des revenus totaux), soit un revenu moyen de 541 395$ par tête. Ce qui leur a coûté 114 200$ d’impôt fédéral en moyenne.

À cela, il faut évidemment ajouter la facture de l’impôt provincial, un minimum de 26 milliards $, voire environ 70 000$ par contribuable.

Bref, sur un revenu moyen de 541 395$, nos «riches» contribuables canadiens ont payé en moyenne 184 200$ d’impôts, pour un taux d’impôts effectif de 34%.