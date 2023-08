Billie Eilish est toujours célibataire!

Billie Eilish a confirmé son célibat !

En mai, un représentant de l'auteure de Happier Than Ever a confirmé qu'elle et le chanteur de The Neighbourhood s'étaient séparés après s'être fréquentés pendant sept mois et qu'ils « restaient bons amis ».

Lors d'une séance de questions-réponses avec des fans sur ses Stories Instagram au cours du week-end, la musicienne a fait le point sur son statut relationnel lorsqu'on lui a demandé si elle sortait avec quelqu'un.

« NO SIRRRRR (sic) », a-t-elle répondu, avec trois émojis de smiley.

On a ensuite demandé à l’interprète de Bad Guy où en était sa relation avec Jesse, et elle a répondu : « Très très bons amis seulement. Mon pote pour toujours ».

Billie Eilish et Jesse Rutherford, 31 ans, ont commencé à se fréquenter en octobre 2022 et ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en tant que couple lors du gala Art + Film du LACMA le mois suivant, pour lequel ils portaient des tenues Gucci assorties.

La chanteuse a parlé de sa relation pour la première fois en public lors d'une interview pour Vanity Fair publiée en novembre dernier, et a révélé qu'elle avait en fait poursuivi Jesse.

« C'est vraiment cool, je suis très excitée et très heureuse », s'était-elle réjouie à l'époque. « J'ai réussi à faire en sorte que non seulement je sois connue d'une personne que je pensais être le putain de plus beau mec sur Terre, mais aussi à lui tirer vers du nez ! Alors ? On m'applaudit ? Merci, Jesse Rutherford, tout le monde. C'est moi. Je l'ai fait. Je l’ai eu ! ».