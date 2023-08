Bonne fête l’Acadie

Photo fournie par AARQ

Aujourd’hui 15 août, comme à chaque année, c’est la fête nationale des Acadiens. L’Association acadienne de la région de Québec (AARQ) a planifié plusieurs activités en ce jour. Après la levée du drapeau acadien au mât de l’hôtel de ville de Québec à 11 h, la fête se poursuivra dans les Jardins de l’Hôtel de Ville avec les discours, les présentations officielles et l’hymne national acadien. Le Grand Tintamarre suivra vers 12 h 30 avec pique-nique (chacun apporte son repas) et gâteau d’anniversaire.

Les meilleures au pays ?

Photos fournies par SNO

Depuis sa création en 2019, SNO Microbrasserie Nordik ne cesse de se surpasser avec une offre variée comprenant plus d’une quinzaine de bières uniques et une présence marquée au Grand Marché de Québec. Parmi ces produits, la bière SNOangel (photo) de la microbrasserie de Québec vient de remporter la palme de la meilleure bière blanche de style belge au Canada aux World Beer Awards. Malgré son jeune âge, la microbrasserie brille déjà en 2022 alors que SNOfox est nommée meilleure bière du pays dans la catégorie Lager au même concours. Cette année, suivie des réputées Blanche de Chambly, Stadacone, Cheval Blanc et La Joufflue, c’est la SNOangel qui se démarque comme meilleure bière au Canada dans la catégorie Belgian Style Witbier. Elle voyagera jusqu’à Londres pour affronter les bières gagnantes de sa catégorie de 14 autres pays, lors de la compétition mondiale. La SNOlynx (photo), une Dunkel — bière de type allemande —, a également été désignée comme meilleure bière du pays dans la catégorie Lager foncée. C’est le 24 août prochain que seront dévoilés les résultats.

Pour Les Petits Frères

Photo fournie par le Minifondo

Depuis plus de 13 ans, l’homme d’affaires Louis Garneau porte la mission des Petits Frères dans son cœur. Depuis 2009, ses grands rendez-vous sportifs, incluant le Minifondo, ont rassemblé des milliers de cyclistes et ont permis d’amasser plus de 750 000 $ pour Les Petits Frères. Samedi dernier, son Minifondo 2023 a réuni des cyclistes pour une randonnée de 115 km sur les routes du comté de Portneuf (photo) et l’évènement a pu remettre, grâce aux participants, donateurs, bénévoles et précieux partenaires, 21 557,70 $. Une somme qui servira à soutenir l’accompagnement des aînés de la région de Québec qui en ont grandement besoin et ainsi contribuer à ce que près de 2600 personnes aînées soient accompagnées chaque année via la Fondation Les Petits Frères.

Possible carrière ?

Photo fournie par Epiderma

Fière de son engagement envers la relève en esthétique, Epiderma a remis, pour une quinzième année consécutive, trois bourses d’études à des étudiantes inscrites dans un programme en esthétique. Uniques dans l’industrie, les bourses d’études en esthétique Epiderma ont pour but d’aider trois apprenties à parfaire leur éducation en esthétique de même qu’à accroître leurs possibilités d’entamer une carrière enrichissante au sein de l’industrie. Les récipiendaires des bourses d’études en esthétique Epiderma de cette année sont, de gauche à droite : Sabrina Ginat (CFP de Saint-Hyacinthe), Florence Blais-Rochette (École des Métiers de Faubourgs-de-Montréal) de même que Katia Galoustian (CFP de Verdun). Les bourses offertes aux trois lauréates sont d’une valeur approximative de 3275 $ chacune et sont composées d’un stage d’observation d’un jour en clinique, de différents forfaits, traitements et produits, de 1250 $ en argent et d’une possibilité de carrière chez Epiderma.

Anniversaires

Photo fournie par Bertrand Exertier

Patsy Gallant (photo), chanteuse populaire, née au Nouveau-Brunswick, dont la carrière s’étend sur une période de plus de 55 ans. Elle a 75 ans aujourd’hui... Ben Affleck, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain marié à Jennifer Lopez, 51 ans... Jennifer Lawrence, actrice américaine, propulsée au rang de star mondiale en 2012 avec la sortie de Hunger Games, 33 ans... Jakub Voráček, attaquant des Blue Jackets de Columbus (LNH), 34 ans... Martin Biron, ex-gardien de but de la LNH (NY Rangers), né à Lac Saint-Charles, 46 ans... Sylvie Vartan, chanteuse française, 79 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 15 août 2016 : Dennis Harrington (photo), 73 ans, courtier en assurance de dommages, conseiller en sécurité financière, conseiller en régimes d’assurance collective... 2020 : Jacques Rochefort, 71 ans, bâtisseur dans le monde de la microbrasserie (Futé et Belle Gueule)... 2018 : Albert Millaire, 83 ans, comédien et homme de théâtre québécois... 2015 : Julian Bond, 75 ans, militant des droits civiques et homme politique américain... 2014 : Jay Adams, 53 ans, planchiste américain... 2013 : Jacques Vergès, 88 ans, avocat français et figure controversée du droit international... 2013 : August Schellenberg, 77 ans, acteur originaire de Montréal... 2012 : Harry Harrison, 87 ans, écrivain américain de science-fiction... 2011 : Rick Rypien, 27 ans, dur à cuire de la LNH... 2009 : Madeleine Lachance Létourneau, 83 ans, une artisane à la station de radio CKCV 1280... 2007 : Jean-Paul Roy, 74 ans, l’homme qui revendiquait l’invention de la poutine... 2006 : Jules Dallaire, 68 ans, fondateur du Groupe Cominar en 1965.