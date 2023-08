Logan Mailloux a rencontré Gary Bettman, mais...

Signe que le défenseur de l’organisation du Canadien Logan Mailloux s’approche tranquillement des rangs professionnels, il a rencontré le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, en juillet et un verdict est attendu quant à la suite de sa carrière.

Le directeur général du Tricolore, Kent Hughes, a mentionné mardi en point de presse ne pas avoir encore reçu des nouvelles de la ligue dans ce dossier. Repêché par le Tricolore à l’encan amateur de 2021, Mailloux doit obtenir l’approbation de Bettman pour accéder éventuellement à la LNH. En novembre 2022, l’adjoint au grand patron du circuit, Bill Daly, avait rappelé que le patineur est inadmissible à jouer d’ici là, ce que le commissaire a confirmé en janvier.

«Nous évaluerons le dossier si, et quand le Canadien décidera de l’amener au niveau de la LNH, avait-il déclaré lors d’une mêlée de presse au Centre Bell. Je crois que selon les circonstances et la personne, il est possible d’avoir le droit à une deuxième chance. C’est du cas par cas.»

Mailloux a été condamné en Suède pour avoir diffusé sans le consentement de sa victime des photos explicites en 2020. Signataire d’un contrat d’entrée le 5 octobre, il a récolté 25 buts et 28 mentions d’aide pour 53 points en 59 parties chez les Knights de London, dans la Ligue junior de l’Ontario, la saison passée.

